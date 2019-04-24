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Kızlarından ayrılmayan genci dövüp boş araziye attılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 11:01 | Son Güncelleme

Kütahya'da üniversite öğrencisi Reyhan T.'nin (20) ailesi, kızlarından ayrılmayan erkek arkadaşı Yunus K.'yı (25) dövüp, boş araziye bırakırken. Yunus K. hastanede tedavi altına alınırkan, 8 şüpheli Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı.

İddiaya göre, Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi Reyhan T., işsiz olduğu öğrenilen Yunus K. ile tanışarak arkadaş oldu. Reyhan T.'nin ailesi bu birlikteliğe karşı çıkarak ayrılmalarını istedi. Arkadaşlıklarının devam ettiğini öğrenen aile üyeleri kızları Reyhan'a, Yunus'u telefonla arattırdı ve buluşmak istediğini söyletti. Korkunç olaysa bu konuşmadan sonra başladı.

Zorla araca bindirdiler!

Buluşma yeri olan bir alışveriş merkezine giden ReyhanT.'nin babası Yusuf T. (45) ve amcası Uğur T. (39), Yunus' K'yı kendi otomobilinden zorla indirip Cemal B.'nin (53) otomobiline bindirdi. Uğur T. ve Yusuf T., otomobil içerisinde dövdükleri Yunus K.'yı 2'nci organize sanayi kavşağının karşısındaki boş araziye indirip, yine iddiaya göre saatini ve yüzüğünü alıp kaçtılar.

YOL KENARINA ULAŞINCA VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

YOL KENARINA ULAŞINCA VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ
Yaralı halde yol kenarına kadar giden Yunus K.'yı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yunus K. tedavi altına alındı.
Yunus K.'nın verdiği ifadeye göre şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖZALTINA ALDILAR

GÖZALTINA ALDILAR
Şüpheliler Reyhan T., babası Yusuf T., amcaları Uğur T., Recep T. (49), annesi Kibar T., Hamdi B., Cemal B. ve Celal B. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Polis ekipleri şüphelilerin ev ve araçlarında yaptığı aramada tabanca ele geçirdi.
Şüpheliler, bu sabaha karşı Kütahya'ya getirilirken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (DHA)
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Kütahya hastane

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