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Kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan şahıstan şikayetçi olmadılar

19.01.2021 14:27 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te yaklaşık 2 yıl önce eşi tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilen Aysel Kurt’un annesi ve babası, kızlarının ölümünden sorumlu tutulan İhsan Çayır’dan şikayetçi olmadı.

Gaziantep’te yaklaşık 2 yıl önce eşi tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilen Aysel Kurt’un annesi ve babası, kızlarının ölümünden sorumlu tutulan İhsan Çayır’dan şikayetçi olmadı. Anne ve baba, “Durumu yanlış anlamışız” diyerek şikayetten vazgeçti.
Gaziantep’te 7 Temmuz 2018 tarihinde 7 aylık hamile olan eşi Aysel Kurt’u döverek öldürdüğü iddiasıyla hakkında Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesinde taksirle ölüme neden olma suçundan iddianame hazırlanan İhsan Çayır’ın yargılanmasına devam edildi. Sanık İhsan Çayır ile avukatı Ramazan Hakan Urul duruşmada hazır bulunurken, maktul Kurt’un annesi Zennur ile babası Vakkas Kurt müşteki olarak duruşmaya katıldı. Aysel Kurt’un annesi ile babasının, kızlarının ölümünden sorumlu tutulan sanık İhsan Çayır’dan şikayetçi olmamaları dikkat çekti.
Duruşmada durumu yanlış anladıklarını söyleyen baba Vakkas Kurt, kızının ölümünün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bize sabah kızımızın öldüğü haberi gelince şok geçirdim. Gece gittiğimde kızımın dudağı patlamıştı. Kızıma bizden sonra ne yaptılar bilmiyorum. Kızımın eşini uyardım. Ona ‘Akıllı olun, kavga etmeyin’ dedim ama sabah bize kızımın kalbi durmuş denildi” demişti.

Baba, sanıktan şikayetçi olmadı
Duruşmada söz alan ve daha önce kızının eşi Çayır’dan şikayetçi olan baba Vakkas Kurt, şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. Durumu yanlış anladıklarını aktaran Kurt, “Kızımın sadece mide rahatsızlığı vardı” dedi.
Mahkeme başkanı şikayetinden vazgeçen baba Kurt’a, “Kızının kalp, damar veya dalak rahatsızlığı var mıydı” diye sordu. Baba Kurt, "Kızımın sadece mide ülseri vardı diye biliyorum. Davaya katılmak istemiyorum. Resmi nikah yoktu. Olay günü ben olay yerinde değildim. Kızımın herhangi bir kalp damar rahatsızlığı yoktu” cevabını verdi.
Baba Kurt’un ardından konuşan anne Zennur Kurt da şikayetinden vazgeçtiğini açıkladı. Kızının sadece mide ülseri olduğunu belirten Kurt, “Ben olayı görmedim. Kalp, damar veya dalak rahatsızlığı olduğunu bilmiyorum” diye konuştu.
İddia makamı mütalaasında eksik hususların giderilmesini talep etti.

“Eşime şiddet uygulamadım”
Mütalaanın ardından savunma yapan sanık Çayır, eşine şiddet uygulamadığını ileri sürdü. Eşimin kalp, damar veya dalak rahatsızlığı olduğuna ilişkin bilgisinin olmadığını iddia eden Çayır, “Benim bilgim yok ancak bu olayın ardından eşimin daha önce bu konuyla ilgili hastaneye gittiğini öğrendim. Sadece mide ülseri rahatsızlığı vardı” ifadelerini kullandı.

ATK raporuna göre darp yok
Sanık Çayır’ın beyanının ardından savunma için söz alan avukat Ramazan Hakan Urul, maktul Kurt’un Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisine göre travmatik durumun olmadığını belirtti. Müvekkilinin mağdura herhangi bir darp ve cebir uygulamadığını aktaran Urul, “Bu doğrultuda müvekkilim hakkında uygulanan imza zorunluluğu kaldırılsın” dedi.
Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında uygulanan imza ile adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, olaya ilişkin tanıkların mahkemeye getirilerek dinlenmesine, İl Sağlık Müdürlüğüne müzekkere yazılarak maktul Kurt’la ilgili sağlık verilerinin istenmesine karar vererek bir sonraki duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi
Aysel Kurt ölmeden bir önceki gün babası Vakkas Kurt’u arayarak 4 yıl önce evlendiği İhsan Çayır’ın kendisini dövdüğünü söyleyerek yardım istedi. Yardım üzerine eve giden baba Kurt, damadı Çayır’a uyarılarda bulundu. Baba Kurt’un evden ayrılmasının ardından çıkan tartışmada Çayır eşine şiddet uyguladı. Çayır’ın evden ayrılmasının ardından Kurt’un çığlıklarını duyan komşular hamile kadını Şehitkamil Devlet Hastanesine götürdü. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Aysel Kurt ile karnındaki bebeği kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan İhsan Çayır tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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