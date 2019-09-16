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Kızlarını isteyen Ukraynalı annenin yardım çağrısı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 17:16 | Son Güncelleme

SUÇ DUYURUSU Ukraynalı Svitlana Krychun'un biri 1,5, diğeri 3 yaşında olan çocuklarını arayışı sürüyor.

Kızlarını isteyen Ukraynalı annenin yardım çağrısı (2)

SUÇ DUYURUSU
Ukraynalı Svitlana Krychun'un biri 1,5, diğeri 3 yaşında olan çocuklarını arayışı sürüyor. Krychun'un kızlarını kaçırdığını öne sürdüğü, boşanma aşamasında olduğu eşi iş insanı Şevki Melih Eker ise Marmaris Adliyesi'ne avukatı Namık Kemal Alpargu ile gelerek, Svitlana Krychun hakkında 'kişisel haklarının ihlali ve özel alanına izinsiz giriş' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
'ÇOCUKLARIM BENİM YANIMDA'
Adliye önünde DHA'ya açıklama yapan Eker, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili şunları söyledi:
"Kesinlikle eşimi dövmedim. Eşimde kişilik bozukluğu var. Tedavi olması için üzün süredir yalvarıyorum. Keşke tedavi olsa da evlatlarım annesiyle büyüse. Çocuklarım benim yanımda. 29 gün olmuş, 1 gün bile 'Anne' demediler. Eşimin bu haksız ithamları ve davranışları nedeniyle avukatımla birlikte, suç duyurunda bulundum."
Eker'in avukatı Namık Kemal Alpargu ise "Bu hanımefendi, avukatı ve arkadaşları, geçen cumartesi günü arama talebi almışlar. Evde arama yapıldı. Çocuklara dair herhangibir rastlanılmadı. Arama yapıldıktan birkaç saat sonra mahallede bağırmaya başladılar. Polise haber verdim. Polis geldi ve halen bağırmaya devam ettiler. Avukatla gelen 2 kişi, bizim görüntülerimizi çekti. Görüntüyü çekenler, sosyal medyada paylaşım yapmış ve beni de koruma olarak tanıtmışlar" dedi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Kızlarını isteyen Ukraynalı annenin yardım çağrısı (2)

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