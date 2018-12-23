Kızlarının ameliyatı için yardım bekliyorlar

"2 yıl önce kızımız, rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edildi. Tümör diye ameliyata girdi ancak damar yumağı çıktı. Riskli bir ameliyattı ve 7,5 saat sürdü. Ameliyattan sonra 3 ay fizik tedavi gördü, 3 ay sonunda yine ağrıları başladı. Elinde ve ayağında hissizlikler baş gösterdi. Tekrardan hastaneleri gezmeye başladık. 2 senedir hastanelerde koşturuyoruz. En son İstanbul'da ameliyat eden doktorumuz 'Biz bu ameliyatı burada yapamayız özel hastanede yapılması lazım.' dedi. 2 sefer anjiyo oldu."

Kızlarının sağlığına kavuşması için maddi olarak tüm imkanlarını kullandıklarını anlatan Ses, "Hastane hastane gezmekten çocuğumun psikolojisi bozuldu. En son hocamız da bu ameliyatın mutlaka olması gerektiğini söyledi. Ameliyatımız biraz külfetli ve boyumuzu aşıyor. Zaten elimizde olanı da dolaşırken harcadık. Malımı mülkümü satsam ameliyatın üçte birini karşılamıyor. Bu sebeple eşten, dosttan yardım bekliyoruz. Doktorların bize söylediği bir an önce ameliyat olması. Sabah uyanabilir ama felç olarak uyanabilir, ölüm riski de var. Onun için herkesten elini taşın altına koymasını bekliyoruz." diye konuştu.

Anne Nevriye Ses de çocuğunun gözünün önünde eridiğini dile getirerek, "Çocuğumun bu ameliyatı olması gerekiyor. 'Ameliyatı özel hastanede yapılması gerekiyor.' dediler. Bunun da maliyeti çok yüksek. 155 bin lira maliyeti var. Biz devletimizden ve tanıdık tanımadık herkesten çocuğumuzun sağlığı için yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

