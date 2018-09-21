Kızlarının eğitimi için engelleri aşıyor

Küçük yaşta çocuk felci geçirerek yürüme yetisini kaybeden 45 yaşındaki İbrahim Biricik, engeline rağmen her gün akülü aracıyla 2 kızını okula götürüp getiriyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan yürüme engelli Biricik, her gün 6 yaşındaki kızı Hatice'yi engelli aracının önüne, 9 yaşındaki büyük kızı Sümeyye'yi ise arkasına bindirerek okul yolunu tutuyor.

Kızlarıyla evlerine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki okulun yolunu tutan baba Biricik, engeline rağmen evlatlarının eğitimi için gösterdiği çabayla çevresindekilerin takdirini topluyor.

Biricik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç çocuğu olduğunu ve çocuklarının geleceği için tüm sıkıntılara göğüs gerdiğini söyledi.

Eşi en küçük kızlarıyla ilgilendiği için iki kızını okula kendisinin götürmek zorunda kaldığını belirten Biricik, "Biraz zorlukları oluyor ama katlanıyoruz. Gücümün yettiği kadar çocukların dersleri, sıkıntılarıyla sürekli ilgilenmeye çalışıyorum. Engelime rağmen çocuklarımın geleceği için çaba sarf ediyorum. Akülü arabamla hayatımı sürdürüyorum, çocuklarımı da akülü arabamla okula götürüp getiriyorum. Okulun evimize mesafesi yaklaşık bir kilometre kadar, kışın zorlukları oluyor ama katlanıyoruz." dedi.