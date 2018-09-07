Kızlarının nikah töreninde yeniden evlendiler

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 9 yıl önce boşanan çift, barıştıktan sonra, kızlarının nikah töreninde aynı masaya oturarak yeniden dünya evine girdi.
Yaklaşık 9 yıl önce boşanan iki çocuk sahibi Feruze Özeren ve Ahmet Tekin, bir süre önce kızları Merve'nin isteği üzerine barıştı.
Feruze Özeren ve Ahmet Tekin, kızları Merve ve Murat Tekin'in nikah törenine katılarak yeniden evlendi.
Karacaören Şelalesi'nin kıyısında düzenlenen törende çiftlerin nikahını Belediye Başkanı Halil Akgül kıydı.
Nikahta konuşan Akgül, evliliğin önemine işaret ederek, "Ben ailenin barışmasında büyük emeği geçen Merve kızımıza aile adına teşekkür ediyorum. İnşallah iki çiftimiz de bir ömür boyu mutlu olurlar." dedi.
Feruze Özeren ise kızıyla aynı gün nikah kıydığı için mutlu olduğunu dile getirdi.
Merve Tekin de hem kendi hem anne ve babasının mutluluğuna şahit olduğunu ifade etti.
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