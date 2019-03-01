HABER

Kızlarının yaşaması için tek istekleri jeneratör

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 10:13 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Zeynep Oslu (5), 2 yaşında geçirdiği havale nedeniyle makineye bağlı kaldı. Oslu ailesi, elektrik her kesildiğinde kızları için ölüm korkusu yaşıyor.

Kızlarının yaşaması için tek istekleri jeneratör

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Zeynep Oslu (5), 2 yaşında geçirdiği havale nedeniyle makineye bağlı kaldı. Oslu ailesi, elektrik her kesildiğinde kızları için ölüm korkusu yaşıyor. Ekonomik durumu yetersiz olan aile, elektrik kesintilerine karşı kızlarını yaşama tutan makine için jeneratör alınmasını istiyor.
Gebze'ye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Gülhabar- Mustafa Oslu çiftinin 2 çocuklarından büyüğü Zeynep'in, 2 yaşındayken geçirdiği havale nedeniyle boynunda ve bacaklarında kasılmalar meydana geldi. Zeynep, solunum yetmezliği yüzünden makineye bağlandı. Yemek yeme hissini kaybeden Zeynep, kendisine bağlanan hortum ve özel mamalarla besleniyor. Küçük Zeynep'in ailesi ise elektrikler gidince büyük korku yaşıyor.
Anne Gülbahar Oslu, "Kızım Zeynep, makineye bağlı olarak yaşıyor. Kızımın bağlı olduğu bazı makineleri borç harç ile alabildik. Eşim askeri ücretle bir fabrikada çalışıyor. Kirada oturuyoruz. Komşularımızın ve mahalle sakinlerinin yardımları ile hem geçinmeye çalışıyoruz hem de kızım Zeynep'in özel maması ve bezlerini karşılıyorlar. Bizim tek korkumuz elektriklerin uzun süre kesilmesi. Kızımın bağlı bulunduğu makine elektrik gitmesi durumunda 4 saat şarjlı olarak çalışabiliyor. Geçen hafta mahallemizde trafo patladı. Trafonun patlaması neticesinde 24 saat mahalleye elektrik verilmedi. Biz de bu durumu hemen öğrendiğimiz için kızımı apar topar Gebze'deki yakınımızın yanına götürdük. Yoksa kızımızı kaybedebilirdik. Gece gündüz bir an olsun kızımın yanından ayrılmıyorum. Elektrikler gidecek, diye korkuyoruz. Tek isteğim kızıma bir jeneratör alınması. Başka bir şey istemiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kızlarının yaşaması için tek istekleri jeneratörKızlarının yaşaması için tek istekleri jeneratörKızlarının yaşaması için tek istekleri jeneratörKızlarının yaşaması için tek istekleri jeneratör

İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!
Ümraniye'de polisle şüpheliler arasında kovalamaca kaza ile sonlandı (1)Ümraniye'de polisle şüpheliler arasında kovalamaca kaza ile sonlandı (1)
Türk Harb-İş Sendikası, çalışanına ödediği tazminatı icra yolu ile geri istediTürk Harb-İş Sendikası, çalışanına ödediği tazminatı icra yolu ile geri istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

PTT Genel Müdürü görevden alındı

PTT Genel Müdürü görevden alındı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Afyonkarahisar'da 15 kişilik işe 1040 başvuru

Afyonkarahisar'da 15 kişilik işe 1040 başvuru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kültür Bakanı duyurdu! İlk bölümü ziyarete açılıyor

Kültür Bakanı duyurdu! İlk bölümü açılıyor

Sahte diplomayla kekemelik tedavisi sanığına 165 yıl hapis istemi

Sahte diplomalı dolandırıcıya 165 yıl hapis istemi

Bitlis'te polislerin midibüsü devrildi: 13 yaralı

Bitlis'te polislerin midibüsü devrildi: 13 yaralı

Bir ilk oldu! Doğubeyazıt Meryem'i konuşuyor

Bir ilk oldu! Doğubeyazıt Meryem'i konuşuyor

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Günlük burç yorumları 1 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Mart ayında burçlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.