Kızlarının yaşaması için tek istekleri jeneratör

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Zeynep Oslu (5), 2 yaşında geçirdiği havale nedeniyle makineye bağlı kaldı. Oslu ailesi, elektrik her kesildiğinde kızları için ölüm korkusu yaşıyor. Ekonomik durumu yetersiz olan aile, elektrik kesintilerine karşı kızlarını yaşama tutan makine için jeneratör alınmasını istiyor. Gebze'ye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Gülhabar- Mustafa Oslu çiftinin 2 çocuklarından büyüğü Zeynep'in, 2 yaşındayken geçirdiği havale nedeniyle boynunda ve bacaklarında kasılmalar meydana geldi. Zeynep, solunum yetmezliği yüzünden makineye bağlandı. Yemek yeme hissini kaybeden Zeynep, kendisine bağlanan hortum ve özel mamalarla besleniyor. Küçük Zeynep'in ailesi ise elektrikler gidince büyük korku yaşıyor. Anne Gülbahar Oslu, "Kızım Zeynep, makineye bağlı olarak yaşıyor. Kızımın bağlı olduğu bazı makineleri borç harç ile alabildik. Eşim askeri ücretle bir fabrikada çalışıyor. Kirada oturuyoruz. Komşularımızın ve mahalle sakinlerinin yardımları ile hem geçinmeye çalışıyoruz hem de kızım Zeynep'in özel maması ve bezlerini karşılıyorlar. Bizim tek korkumuz elektriklerin uzun süre kesilmesi. Kızımın bağlı bulunduğu makine elektrik gitmesi durumunda 4 saat şarjlı olarak çalışabiliyor. Geçen hafta mahallemizde trafo patladı. Trafonun patlaması neticesinde 24 saat mahalleye elektrik verilmedi. Biz de bu durumu hemen öğrendiğimiz için kızımı apar topar Gebze'deki yakınımızın yanına götürdük. Yoksa kızımızı kaybedebilirdik. Gece gündüz bir an olsun kızımın yanından ayrılmıyorum. Elektrikler gidecek, diye korkuyoruz. Tek isteğim kızıma bir jeneratör alınması. Başka bir şey istemiyorum" dedi.

