Kızlarıyla yola çıkan "Şen öğretmenler" su kaynakları için pedala basıyor

İpek ve Barış Şen çifti, çocuk koltuğunda babasının bisikletine eşlik eden en küçük üyeleri Deniz (3) ve büyük kızları Duru (10) ile kendilerini "Hepşenler" olarak tanımlıyor.

Su farkındalığı, su tasarrufu konularını gündemde tutmak istediklerini dile getiren Şen, sene boyunca, sosyal sorumluluk projesi olarak kızlarıyla yollarda olduklarını, amaçlarının mümkün olduğunca çok kişiye seslerini duyurmak olduğunu belirtti.

"Suyun ne kadar önemli olduğunun farkındayız, 'Su yoksa barış da yok.' sloganıyla 'Hepşenler Göllerde' diyerek kızlarımızla yıl boyunca 15 gölün etrafında yaklaşık bin 600 kilometre bisiklet sürmeye karar verdik." diyen Şen, hem bisiklet kullanımının yaygınlaşması, bunun bir turizm potansiyeli olduğunu göstermek hem de kızlarının yaparak, yaşayarak öğrenmelerine fırsat yaratmak için bu yolculuğa çıktıklarını ifade etti.

Barış Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızlarıyla dünyayı, barış içinde sonsuza kadar gezme fikriyle yola çıktıklarını belirterek, önceki senelerde yurt dışında bisiklet kullandıklarını, yurt içinde de Bozcaada, Gökçeada turları olduğunu söyledi.

"Otomobilimizle göllere ulaşıp, bisikletlerimizle yola devam edeceğiz. Salda, Eğirdir, Manyas Kuş Cenneti, Tuz gölü, Van gölü gibi 15 gölün etrafında tam tur atacağız. Bunların çoğu konaklamalı olacak. Göllerin etrafında sürerken aynı zamanda göllerden numune su alacağız, daha sonra sunumlarımız, seminerlerimizde sergileyeceğiz. Ayrıca her gölün etrafına bir fidan dikmeyi istiyoruz. Yetişecek ağaçla da ormanlarla göllerin, nehirlerin bir ekosistem, bir bütün olduğunu, bu ekosistemi korumak için ve çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmak için yollardayız."

- Öğrencilere bisikletleriyle rol model oluyorlar

İpek Şen de eğitimci bir çift olduklarını vurgulayarak, yaparak-yaşayarak öğrenmeyi her zaman savunduklarını, çocuklarıyla bunu nasıl geliştirebileceklerinin yollarını aradıklarını söyledi.

Öğrencilerinin de kendilerini takip ettiğine değinen Şen, şunları kaydetti:

"Bisiklet tutkusu artan, okula bisikletle gidip gelen, ileride hedefini büyütenler var. Sorduğumuzda üniversite hayali daha fazla gelişenler, üniversiteden sonra yurt dışına çıkmak isteyenler, Türkiye turu yapmak isteyenler var. Duru ilk turunu yaptığında 9 yaşındaydı, şimdi 10 yaşında. Alıştılar, kızlar bisikletle gezmeyi seviyor. Deniz ilk turunu yaptığında 17 aylıktı. Yurt dışında 48 gün boyunca bisiklet tepesindeydi. Çadır alanlarında kaldı. Güzel bir duygu. Çocukları evde oyalamaktan çok daha kolay doğada oyalamak. Çocukların teknoloji bağımlılığı azalıyor. Bizim için bu çok güzel bir şey. Çocukların sürekli doğada olması teknolojiye daha az ihtiyaç duymalarına neden oluyor."

