Kızlarla gezmek için babasının arabasını kaçırdı, ortalığı birbirine kattı

Alınan bilgiye göre, babasının arabasını alarak kız arkadaşları ile gezen genç, polisi alarma geçirdi. Okul polisi, durumundan şüphelendiği otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Araç sürücüsünün uyarıları dikkate almadan ilerlemesi üzerine polis harekete geçti.
Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı önüne gelen araç kaza yapınca durdu. Sürücünün 17 yaşındaki Hüseyin K. olduğu belirlendi.
Hüseyin K.'ya "ehliyetsiz araç kullanmaktan” 2 bin 500 lira ceza kesildi. Araç ise otoparka çekildi.
İHA
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