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  4. Kızlarla gezmek için babasının arabasını kaçırdı, ortalığı birbirine kattı

Kızlarla gezmek için babasının arabasını kaçırdı, ortalığı birbirine kattı

03.03.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta babasının aracını alıp gezmeye çıkan ve okul polisinin "dur" ihtarına uymayan 17 yaşındaki genç takip sonucu yakalandı. Kaza yaparak duran araçtaki 17 yaşındaki gence 2 bin 500 lira para cezası kesildi. Ehliyetsiz gencin, kız arkadaşları ile gezebilmek için babasının arabasını kaçırdığı anlaşıldı.

Kızlarla gezmek için babasının arabasını kaçırdı, ortalığı birbirine kattı

Alınan bilgiye göre, babasının arabasını alarak kız arkadaşları ile gezen genç, polisi alarma geçirdi. Okul polisi, durumundan şüphelendiği otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Araç sürücüsünün uyarıları dikkate almadan ilerlemesi üzerine polis harekete geçti.

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Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı önüne gelen araç kaza yapınca durdu. Sürücünün 17 yaşındaki Hüseyin K. olduğu belirlendi.

Hüseyin K.'ya "ehliyetsiz araç kullanmaktan” 2 bin 500 lira ceza kesildi. Araç ise otoparka çekildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kahramanmaraş
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