En Detaylı Kızlık Zarı Rehberi: Dikimi, Çeşitleri, Kanaması

İnsan yaradılışında her parçasının kendine has bir fonksiyonu vardır. Bu kısımlardan hiçbiri birbirinin görevini yerine getiremez. Vücutta sahip olduğumuz her kısım için ayrı özelleşmiş görevler bulunur. Bu yapılardan biri de kızlık zarıdır. Genital bölgede bulunan ve koruyucu görevde olan bu ince zar, doğuştan itibaren tüm kadınlarda mevcuttur. Fakat geçmişte bu zara farklı anlamlar yüklenmiş; kapalı ve baskıcı toplumlar tarafından konu ile ilgili kötü uygulamalar yapılmıştır. Günümüzde ise namus işareti olarak adlandırılan kızlık zarı hala birçok kadının zarar görmesine neden oluyor. Kızlık Zarı Nedir? Kızlık zarı tıbbi adı ile hymen (himen) kadınlarda genital bölgede bulunan bir zardır. Bu zar bebeğin anne karnındayken gelişim sürecinde meydana gelir. Vajinanın gelişimi sırasında oluşan kıvrımlı bir deridir. Bebeğin cinsel organlarının oluştuğu dönemde erkeklerde cinsel organ dışa doğru gelişirken, kadınlarda içe doğru gelişir. İçe doru gelişen yumurtalık, rahim ve mesane kızlık zarı denilen bu yapı ile dış ortama kapanır. Kadınların genital bölgesi iki kısımdan meydana gelir. İç kısımda yumurtalık, rahim gibi yapılar bulunurken dış kısımda vajina, klitoris gibi yapılar bulunur.

Kızlık zarı vajina girişinden 1,5 cm içerde bulunur. Bu zar kadın genital bölgesini iç ve dış ortam olarak ikiye ayırır. Çocukluk döneminde sert ve kalın iken, ergenlikten sonra hormonların etkisinden dolayı yumuşayıp esner. Kızlık zarı ön yüzü derimsi yapıda iken, arka kısmı mukoza ile kaplıdır. Kızlık zarı oluşumu itibarı ile ergenlikten itibaren adet kanını tahliye etmesi için yarıklı ve delikli yapıdadır. Bu yüzden zar vajina girişini tamamıyla kapatmaz. Zar üzerindeki farklı yapılar, birçok kadında çeşitli olduğunu gösterir. Kızlık zarı çeşitleri; açıklığı, şekli ve yapısına göre değişkenlik gösterir. Çünkü zarın elastikliği, yeri ve kalınlığı kadından kadına farklılaşır. En sık görülen zar çeşidi anüler hymendir. Kadınların % 70‘inde bu zar bulunur. Vajina girişinde halka şeklinde olup ortasında bir küçük delik bulunur. Diğer bir çeşit ise imperfore hymendir. Bu zar çeşidinde zarda delik bulunmaz. Bu durum hem kadının ergenlikte adet görmesinde sorunlara neden olur, hem de cinsel ilişkide zorluk yaşatır. Diğer zar çeşitleri ise; septalı hymen, kribriform hymen, ksentrik hymendir. Bu türler çok sık görülmez. Bazı kadınlarda ise esnek kızlık zarı bulunur. Bu zar cinsel ilişki sırasında dahi yırtılmaz. Kızlık zarında bulunan delik bu çeşitte çok daha fazla geniştir. Penisin girişi ile kanama olmadığından, bu durum bekaret sorunlarına hatta çiftler arasında şüphe oluşmasına neden olabilir.

Doktorlar tarafından yapılan ultrasonik muayenelerde kızlık zarı çeşidi belirlenir. Kişinin gözle bakarak bu çeşidi belirlemesi imkansızdır. Fakat kızlık zarı nerededir diye merak edenler kendilerini el ile muayene ettiklerinde bulunduğu yeri bulabilirler. Genel olarak bu zar bir organ değildir. Bu yüzden hayati bir fonksiyonu yoktur. En önemli görevi; vajinayı enfeksiyonlardan ve yabancı cisimlerden korumaktır. İçeriden dışarıya ya da dışarıdan içeriye geçebilecek bir enfeksiyonu önlemede bariyer görevi görür. Kızlık Zarının Bozulduğu Nasıl Anlaşılır? Vajina girişinden sonra devam eden bu zar birçok kadında farklı çeşitlerde bulunur. Bu zarın çeşitli etkiler sonucunda ise yırtıldığı biliniyor. Kızlık zarı nasıl bozulur? Kızlık zarı bozulması normal şartlarda ancak cinsel ilişki ile meydana gelir. Cinsel ilişki türlerinden ise penisin vajinaya girmesi ile yırtılma gözlenir. Cinsel ilişkiden sonra kanama olması halinde kızlık zarının bozulduğu anlaşılmış olur. Oluşan bu kanamalar cinsel ilişkide erkeğin tavrına bağlı olarak artış gösterir. Özellikle ilk defa cinsel ilişki yaşayan kadınlarda vajinanın yeteri kadar ıslanmaması cinsel ilişkide zorluk yaşatır. Bu durum kanamayı da arttıran bir sebeptir.

Cinsel ilişkide penisin vajinaya ilk girişi nasıl olmalı? Yeterli erekte olmuş penisin yeterince ıslanmış vajinaya teması gerekir. Bu iki şartın olgunlaşmaması halinde kadın şiddetli acı çeker ve zarın yırtıldığı süreçte kanama aşırı görülür. Hatta bu kanamalar bazen çok fazla olduğundan kadında aşırı kan kaybına bağlı sorunlar yaratabilir. Sadece cinsel birleşme ile kızlık zarı bozulmaz. Vajinaya yabancı bir cisim yerleştirmek, tampon kullanımı, çeşitli seks oyuncakları, yanlış mastürbasyon, vajinanın sert bir cisim ile şiddetli teması ile zar bozulabilir. Zarın yırtılması ile de çoğu zaman kanama meydana gelir. Fakat her yırtılmada kanama meydana gelmiyor. Bunun yanında ilk yırtılmadan itibaren takip eden günlerde cinsel birliktelik yaşamak kanamanın devam etmesine neden olabilir. Kızlık zarı yırtıldığında kadın tarafından bir boşluk hissedilir. Bunun yanında el ile kontrol edildiğinde ise rahime dokunulabilir. Kızlık Zarı Bozulmadan Hamile Kalınır Mı? Kızlık zarı çoğu zaman cinsel ilişki ile yırtılır. Kadınların hamile kalmasında cinsel birliktelik esastır. Korunmasız cinsel ilişkilerde kadının kızlık zarı olup olmaması gebelik oluşmasında büyük bir kıstastır. Aradaki farkı şöyle ifade etmek gerekirse; korunmasız olarak kızlık zarı yırtılmış biri ile cinsel birliktelik sonucunda gebelik oluşması ihtimali çok yüksektir. Korunma olması halinde ise gebelik oluşma ihtimali düşer. Diğer bir yandan kızlık zarı bozulmamış bir kişinin erkek ile cinsel birleşme yaşaması mümkün değildir. Sadece anal veya oral yolla ve de sürtünme ile cinsel birliktelik yaşayabilir. Bu yöntemlerden biri ile cinsel ilişki sırasında kondom kullanımı olmazsa ve erkeğin spermi kadın vajinasına ulaşırsa, gebelik meydana gelebilir. Çünkü kızlık zarında küçük de olsa delikler bulunur. Spermin hareketli yapısı bu delikte rahme ulaşmasına ve akabinde yumurtalıklara kadar giderek hazır bulunan yumurtayı döllemesine neden olabilir. Bu durum daha önce görülen ve tıp tarihinde rastlanmış bir durumdur. Fakat gebelik oluşma ihtimali ciddi oranda azdır.