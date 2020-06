En Detaylı Kızlık Zarı Rehberi: Dikimi, Çeşitleri, Kanaması

İnsan yaradılışında her parçasının kendine has bir fonksiyonu vardır. Bu kısımlardan hiçbiri birbirinin görevini yerine getiremez. Vücutta sahip olduğumuz her kısım için ayrı özelleşmiş görevler bulunur. Bu yapılardan biri de kızlık zarıdır. Genital bölgede bulunan ve koruyucu görevde olan bu ince zar, doğuştan itibaren tüm kadınlarda mevcuttur. Fakat geçmişte bu zara farklı anlamlar yüklenmiş; kapalı ve baskıcı toplumlar tarafından konu ile ilgili kötü uygulamalar yapılmıştır. Günümüzde ise namus işareti olarak adlandırılan kızlık zarı hala birçok kadının zarar görmesine neden oluyor.

Kızlık zarı tıbbi adı ile hymen (himen) kadınlarda genital bölgede bulunan bir zardır. Bu zar bebeğin anne karnındayken gelişim sürecinde meydana gelir. Vajinanın gelişimi sırasında oluşan kıvrımlı bir deridir. Bebeğin cinsel organlarının oluştuğu dönemde erkeklerde cinsel organ dışa doğru gelişirken, kadınlarda içe doğru gelişir. İçe doru gelişen yumurtalık, rahim ve mesane kızlık zarı denilen bu yapı ile dış ortama kapanır. Kadınların genital bölgesi iki kısımdan meydana gelir. İç kısımda yumurtalık, rahim gibi yapılar bulunurken dış kısımda vajina, klitoris gibi yapılar bulunur.