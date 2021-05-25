HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kızlık zarına, sperm sayısına, çocuk sahibi olma ihtimaline zarar veriyor! Mastürbasyonla ilgili iddialar doğru mu?

Kızlık zarına, sperm sayısına, çocuk sahibi olma ihtimaline zarar veriyor! Mastürbasyonla ilgili iddialar doğru mu?

25.05.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanın içinde yer alan cinsel dürtüleri partneri olmadan ortaya çıkardığı ve kendini doyuma ulaştırdığı bir yöntem olan mastürbasyon, hem kadınlar hem de erkekler tarafından sıkça tercih edilir. Yaygın olarak uygulanan mastürbasyon hakkında en merak edilen konu ise sağlığımıza ve vücudumuza zararı olup olmadığı. Bu yazımızda "Mastürbasyon yapmak zararlı mı?" sorusunu sizler için cevapladık.

Kızlık zarına, sperm sayısına, çocuk sahibi olma ihtimaline zarar veriyor! Mastürbasyonla ilgili iddialar doğru mu?

Mastürbasyon, kişinin kendi kendine yapabileceği gibi partneri tarafından da uygulanabilir. Dünya genelinde, erkeklerin %94'ü mastürbasyon yapmayı tercih ederken kadınların ise yalnızca %33'ü mastürbasyon yapıyor. Bunun en temel nedeni ise kadınların vajinaya ve kızlık zarına zarar verme korkusu yaşaması. Peki, cinsel organ üzerine baskı veya sürtünme yoluyla yapılan mastürbasyon zararlı mı? Yanıtı, yazımızın devamında...

MASTÜRBASYON ZARARLI MI?

Hem kadınların hem de erkeklerin zevke ulaşmak için tercih ettiği bu yöntem pek çok soruyu da beraberinde getiriyor. Ancak sanılanın aksine belirli aralıklarla mastürbasyon yapmanın zararlarından ziyade birçok faydası bulunuyor. Stres seviyesini azaltarak daha sakin bir yapıya bürünmenize yardımcı olan mastürbasyon, aynı zamanda kaliteli ve derin uykuya dalmanıza da yardımcı olur. Yani dikkat edildiği ve kontrollü olarak yapıldığı takdirde mastürbasyonun insan sağlığına bir zararı bulunmuyor.

MASTÜRBASYON YAPMAK ÇOCUK SAHİBİ OLMA İHTİMALİNİ ETKİLER Mİ?

Mastürbasyon yapan erkeklerin tedirgin olduğu bir diğer konu da; kendilerini bu şekilde tatmin etmenin cinsel organlarına veya üreme kalitesine herhangi bir zararının bulunup bulunmadığı. Mastürbasyon hakkında sıkça merak edilen bu sorunun cevabı, çocuk sahibi olma olasılığını hiçbir şekilde azaltmaması olacaktır. Mastürbasyon yoluyla boşalmanın spermler üzerinde hiçbir olumsuz etkisinin bulunmadığını belirtelim.

SIK MASTÜRBASYON YAPMAK SPERM SAYISINI ETKİLER Mİ?

Sık sık yapılan mastürbasyon, erkeklerde sperm sayısını azaltmayacağı gibi spermin kalitesini de etkilemez. Aksine düzenli mastürbasyon yapan erkeklerin daha sağlıklı bir cinsel hayat yaşamalarına destek olur.

MASTÜRBASYON KIZLIK ZARINA ZARAR VERİR Mİ?

Erkeklerin penise dokunarak mastürbasyon yaparken, kadınlar ise genellikle klitoris üzerine hafif okşama hareketleriyle bu işlemi gerçekleştirir. Pek çok kadının çekindiği bir durum olan mastürbasyon kadın sağlığı açısından da oldukça önemlidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Hıçkırığa kesin çözüm! Küçük yudumlarla içerseniz...Hıçkırığa kesin çözüm! Küçük yudumlarla içerseniz...
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

Bakan Soylu: Ağar'ın yerinde olsam 48 saat içinde görevimden ayrılırım

Bakan Soylu: Ağar'ın yerinde olsam 48 saat içinde görevimden ayrılırım

Bakan Soylu: Sedat Peker tecavüzden karakola götürüldü

Bakan Soylu: Sedat Peker tecavüzden karakola götürüldü

Yasak aşk kavgası kanlı bitti

Yasak aşk kavgası kanlı bitti

Bakan Soylu'dan canlı yayında Sedat Peker açıklaması

Bakan Soylu'dan canlı yayında Sedat Peker açıklaması

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz? Mehmet Ceyhan yanıtladı

Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz? Mehmet Ceyhan yanıtladı

İtalya’da teleferik faciası: 14 ölü

İtalya’da teleferik faciası: 14 ölü

Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.