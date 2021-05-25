Kızlık zarına, sperm sayısına, çocuk sahibi olma ihtimaline zarar veriyor! Mastürbasyonla ilgili iddialar doğru mu?

Mastürbasyon, kişinin kendi kendine yapabileceği gibi partneri tarafından da uygulanabilir. Dünya genelinde, erkeklerin %94'ü mastürbasyon yapmayı tercih ederken kadınların ise yalnızca %33'ü mastürbasyon yapıyor. Bunun en temel nedeni ise kadınların vajinaya ve kızlık zarına zarar verme korkusu yaşaması. Peki, cinsel organ üzerine baskı veya sürtünme yoluyla yapılan mastürbasyon zararlı mı? Yanıtı, yazımızın devamında...

MASTÜRBASYON ZARARLI MI?

Hem kadınların hem de erkeklerin zevke ulaşmak için tercih ettiği bu yöntem pek çok soruyu da beraberinde getiriyor. Ancak sanılanın aksine belirli aralıklarla mastürbasyon yapmanın zararlarından ziyade birçok faydası bulunuyor. Stres seviyesini azaltarak daha sakin bir yapıya bürünmenize yardımcı olan mastürbasyon, aynı zamanda kaliteli ve derin uykuya dalmanıza da yardımcı olur. Yani dikkat edildiği ve kontrollü olarak yapıldığı takdirde mastürbasyonun insan sağlığına bir zararı bulunmuyor.

MASTÜRBASYON YAPMAK ÇOCUK SAHİBİ OLMA İHTİMALİNİ ETKİLER Mİ?

Mastürbasyon yapan erkeklerin tedirgin olduğu bir diğer konu da; kendilerini bu şekilde tatmin etmenin cinsel organlarına veya üreme kalitesine herhangi bir zararının bulunup bulunmadığı. Mastürbasyon hakkında sıkça merak edilen bu sorunun cevabı, çocuk sahibi olma olasılığını hiçbir şekilde azaltmaması olacaktır. Mastürbasyon yoluyla boşalmanın spermler üzerinde hiçbir olumsuz etkisinin bulunmadığını belirtelim.