KKK darbe girişimi davası sanıkları savunma yaptı

"Darbeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istenen sanık Ayhan K, önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek savunmasına başladı.

Mütalaada, FETÖ'nün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla arandığı gerekçesiyle "FETÖ üyeliği" suçundan cezalandırılmasının talep edildiğini hatırlatan Halit Ş, örgüt üyeleriyle ankesörlü telefonla iletişim sağlamadığını, görev yaptığı yerdeki erlerin kendisini bu yöntemle aranmış olabileceğini iddia etti.

Esas hakkındaki savunmasını yapan sanıklardan Halit Ş, önceki aşamalarda yaptığı savunmaları tekrar ettiğini, darbe girişiminde bulunmadığını iddia etti.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Olay günü boğaz köprüsünün askerlerce kapatılmasına ilişkin haberleri görmesinden kısa süre sonra amirinin kendisini aradığını ve "terör saldırısı beklendiğini" söyleyerek mesaiye çağırdığını anlatan Ayhan K, darbe girişimini gece 01.00'de televizyondan öğrendiğini ifade etti.

Darbeye yönelik bir eyleminin bulunmadığını ve darbe girişiminde yer alan kimseye yardım etmediğini ileri süren Ayhan K, suçsuz olduğunu savundu.

Mahkemede dinlenen tanıkların da kendi savunmasını doğruladığını ve olaylar sırasında odasında beklediğini anlatan Ayhan K, mahkeme heyetinden beraatini istedi.

Diğer tutuksuz sanıklar Ali G. ve Volkan Ö'nün de savunmalarının alınmasının ardından duruşma yarına bırakıldı.

