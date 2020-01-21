KKK darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, olay tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuvvet Geliştirme ve Teşkilat Daire Başkanlığı yapan eski tuğgeneral Erhan Caha esasa ilişkin savunma yaptı.

Caha, olayın yaşandığı gün akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı'ndan arandığını terör tehdidine yönelik emniyet tedbirlerinin uygunluğunun denetlenmesi maksadıyla tatbikat yapılacağının söylendiğini iddia etti. Bu kapsamda kendisinin de Kara Kuvvetleri Karargahında görevlendirildiğini öne süren Caha, o gece vermiş olduğu emirlerin kanuna aykırılık teşkil etmediğini iddia etti.

Genelkurmay çatı davasında da yargılanan ve darbe yöneticileri arasında olduğu gerekçesiyle 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Caha, bu dosyada kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından yargılandığını belirterek, o gece kimseye karşı silah kullanmadığını ve derdest emri vermediğini savundu.