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  4. KKK darbe girişimi davasına tutuksuz sanıkların esas hakkındaki savunmalarıyla devam edildi

KKK darbe girişimi davasına tutuksuz sanıkların esas hakkındaki savunmalarıyla devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 14:40 | Son Güncelleme

KKK darbe girişimi davasına tutuksuz sanıkların esas hakkındaki savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunma yapan tutuksuz sanık Erman A, 15 Temmuz günü amirinin emriyle mesaide kaldığını, mahkemede dinlenen amirinin bunu teyit ettiğini söyledi.

Olay günü yaşanan olağan dışı gelişmeler üzerine mesaiden ayrılmak istediğini ifade eden Erman A, KKK karargahından çıkışına izin verilmediğini belirtti.

Mütalaada yer alan kamera görüntülerini silmeye çalıştığı iddiasını reddeden Erman A, sanık Ahmet A. ile birlikte bu yönde bir eyleminin bulunmadığını savundu.

Sanık Erman A, mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz sanıklardan Ahmet A. da darbecilerin baskısına rağmen kamera kayıtlarını silmediğini ve darbecilerle birlikte hareket etmediğini beyan ederek beraatini istedi.

Esas hakkında savunma yapan diğer sanıklar Mustafa Serhat A. ve Murat K. de üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat kararı verilmesini talep etti.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davası

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