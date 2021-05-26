KKK sözleşmeli er kayıtları için geri sayım! Personel temin sözleşmeli er alımı kayıt ve eğitim birliği öğrenme sayfası...

Kara Kuvvetleri Komutanlığı için sözleşmeli er adaylarının kayıtları başlıyor. Seçim aşamalarını başarılı bir şekilde tamamlayan adayların, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev alabilmeleri için kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor. İşte sözleşmeli er kayıt ve eğitim birliği sorgulama sayfası…

KKK SÖZLEŞMELİ ER KAYITLARI İÇİN GERİ SAYIM!

Türk Silahlı Kuvvetlerine Sözleşmeli Er Temini seçim aşamaları tamamlandı. Seçim aşamaları neticesinde başarılı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığına Sözleşmeli Er Adayı olarak yerleştirilen adaylar için kayıt süreci başlıyor. Personel Temin Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre, eğitime katılış ve kayıt kabul işlemleri için adayların yapması gereken işlemler detayları ile anlatıldı.

KAYIT İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

Nüfus cüzdanı aslı ve 4 adet tıpkıçekimi,

6 adet vesikalık fotoğraf,

İkametgâh ilmühaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

Adli Sicil Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

Terhis Belgesi (askerliğini tamamlamış olanlar, e-devlet sisteminden alınmış olabilir) veya hizmet durum belgesi (askerliği devam ederken geçici terhis edilenler),

Mezuniyet Belgesi (en son mezun olunan okul),

Bir önceki işyerinden (varsa) SGK ayrılışlarının yaptırılmış olması.

Yukarıdaki belgeler, mavi plastik telli dosya içerisinde ve yukarıda belirtilen sıraya göre hazırlanarak getirilecektir. (Belgeler delinmeyecek her biri şeffaf dosyalara konularak mavi plastik telli dosyaya yerleştirilecektir).

Kayıt esnasında getirilmesi gereken eşyalar;

Pijama takımı

Eşofman takımı (koyu renk), spor şortu (koyu renk), spor tişörtü

Spor ayakkabısı ve spor çorabı

Spor çantası

Yeterli miktarda iç çamaşırı ve siyah renkte çorap

Tıraş malzemeleri (Elektrikli cihazlar ve ustura getirilmeyecektir.)

Şampuan/sabun

Banyo havlusu, yüz havlusu, ayak havlusu, terlik

Diş fırçası/macunu

Not defteri, tükenmez ve kurşun kalem

Alışveriş ihtiyaçları maksadıyla düşük limitli kredi kartı/banka kartı

Cep telefonu getirilecekse (askercell hatlı, kamerasız, kayıt özelliği olmayan, akıllı olmayan).

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