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KKK sözleşmeli er kayıtları için geri sayım! Personel temin sözleşmeli er alımı kayıt ve eğitim birliği öğrenme sayfası...

26.05.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TSK için Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na sözleşmeli er başvuruları tamamlandı ve sonuçlar açıklandı. Sözleşmeli er olmak isteyen adaylar arasından, olumlu değerlendirilen kişiler için kayıt heyecanı başladı. Yayınlanan kesit kayıt ilanına göre gerekli olan belgeleri haberimizde derledik.

KKK sözleşmeli er kayıtları için geri sayım! Personel temin sözleşmeli er alımı kayıt ve eğitim birliği öğrenme sayfası...

Kara Kuvvetleri Komutanlığı için sözleşmeli er adaylarının kayıtları başlıyor. Seçim aşamalarını başarılı bir şekilde tamamlayan adayların, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev alabilmeleri için kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor. İşte sözleşmeli er kayıt ve eğitim birliği sorgulama sayfası…

KKK SÖZLEŞMELİ ER KAYITLARI İÇİN GERİ SAYIM!

Türk Silahlı Kuvvetlerine Sözleşmeli Er Temini seçim aşamaları tamamlandı. Seçim aşamaları neticesinde başarılı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığına Sözleşmeli Er Adayı olarak yerleştirilen adaylar için kayıt süreci başlıyor. Personel Temin Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre, eğitime katılış ve kayıt kabul işlemleri için adayların yapması gereken işlemler detayları ile anlatıldı.

KAYIT İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

er2

  • Nüfus cüzdanı aslı ve 4 adet tıpkıçekimi,
  • 6 adet vesikalık fotoğraf,
  • İkametgâh ilmühaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),
  • Adli Sicil Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),
  • Terhis Belgesi (askerliğini tamamlamış olanlar, e-devlet sisteminden alınmış olabilir) veya hizmet durum belgesi (askerliği devam ederken geçici terhis edilenler),
  • Mezuniyet Belgesi (en son mezun olunan okul),
  • Bir önceki işyerinden (varsa) SGK ayrılışlarının yaptırılmış olması.
  • Yukarıdaki belgeler, mavi plastik telli dosya içerisinde ve yukarıda belirtilen sıraya göre hazırlanarak getirilecektir. (Belgeler delinmeyecek her biri şeffaf dosyalara konularak mavi plastik telli dosyaya yerleştirilecektir).

Kayıt esnasında getirilmesi gereken eşyalar;

er3

  • Pijama takımı
  • Eşofman takımı (koyu renk), spor şortu (koyu renk), spor tişörtü
  • Spor ayakkabısı ve spor çorabı
  • Spor çantası
  • Yeterli miktarda iç çamaşırı ve siyah renkte çorap
  • Tıraş malzemeleri (Elektrikli cihazlar ve ustura getirilmeyecektir.)
  • Şampuan/sabun
  • Banyo havlusu, yüz havlusu, ayak havlusu, terlik
  • Diş fırçası/macunu
  • Not defteri, tükenmez ve kurşun kalem
  • Alışveriş ihtiyaçları maksadıyla düşük limitli kredi kartı/banka kartı
  • Cep telefonu getirilecekse (askercell hatlı, kamerasız, kayıt özelliği olmayan, akıllı olmayan).

SÖZLEŞMELİ ER DİĞER BİLGİLER VE BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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