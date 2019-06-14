KKKA bir can daha aldı

Sivas’ta KKKA şüphesi ile tedavi gören bir hasta hayatını kaybetti.

Sivas’ın Hafik ilçesi Karlı köyünde yaşayan A.K (42) bir süre önce yüksek ateş şikayeti ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne başvurdu. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesi ile kontrol altına alınan Kavak’a yapılan tetkiklerde KKKA tanısı konulan hasta yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken bugün hayatını kaybetti. A.K’ya virüsün damlacık olarak tabir edilen solumun yolu ile bulaştığı düşünülüyor.



