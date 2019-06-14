HABER

KKKA bir can daha aldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.06.2019 13:05 | Son Güncelleme

Sivas’ta KKKA şüphesi ile tedavi gören bir hasta hayatını kaybetti.Sivas’ın Hafik ilçesi Karlı köyünde yaşayan A.K (42) bir süre önce yüksek ateş şikayeti ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne başvurdu.

KKKA bir can daha aldı

Sivas’ta KKKA şüphesi ile tedavi gören bir hasta hayatını kaybetti.
Sivas’ın Hafik ilçesi Karlı köyünde yaşayan A.K (42) bir süre önce yüksek ateş şikayeti ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne başvurdu. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesi ile kontrol altına alınan Kavak’a yapılan tetkiklerde KKKA tanısı konulan hasta yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken bugün hayatını kaybetti. A.K’ya virüsün damlacık olarak tabir edilen solumun yolu ile bulaştığı düşünülüyor.

KKKA bir can daha aldı

KKKA bir can daha aldı

PARTNERİşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!İşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!
Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı Dr. Yaman: İnternette bazen doğru ama çoğu zaman yanlış bilgilerle donanıyorlar- YenidenGüven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı Dr. Yaman: İnternette bazen doğru ama çoğu zaman yanlış bilgilerle donanıyorlar- Yeniden
Yaz ayında cilt lekelerine dikkatYaz ayında cilt lekelerine dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.