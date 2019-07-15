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KKKA şüphelisi, uçak ambulansla Ankara'ya nakledildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 21:37 | Son Güncelleme

Bingöl'de rahatsızlanan bir kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle, uçak ambulansla Ankara'ya sevk edildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de rahatsızlanan bir kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle, uçak ambulansla Ankara'ya nakledildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çiçekdere köyünde rahatsızlanan Mahmut Çeçen (28), yakınlarının haber vermesiyle gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan muayene ve tetkiklerin ardından KKKA şüphesi konulan Çeçen'in ileri bir merkeze sevki için İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Bakanlığından uçak ambulans talebinde bulundu.

Hastaneden ambulansla alınan Çeçen, Bingöl Havalimanında bekleyen uçak ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

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