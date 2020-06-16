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KKKA vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 13:12 | Son Güncelleme

Türkiye'de 16 Haziran itibariyle kene ısırmasına bağlı gelişen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi ise hayatını kaybetti. Sivas'ta ise 8 kişi hayatını kaybederken, 82 kişi iyileşerek, sağlığına kavuştu.

KKKA vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti

Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede görülen KKKA hastalığı, Türkiye'de de İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğun olarak görülüyor. Bu yıl kenelerin erken görülmesiyle birlikte yaşanmaya başlanan KKKA vakası sayısı gün geçtikçe artıyor.

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 16 Haziran itibariyle Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 492'ye ulaştı. Kene vakalarından hayatını kaybedenlerin sayısı ise ülke genelinde 18 oldu.

Türkiye'de KKKA hastalığında önemli tedavi merkezlerinden biri olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ise baharın başlamasından bugüne kadar 115 vaka görüldü. Tedavi gören hastalardan 8'i hayatını kaybetti, 83 hasta ise sağlığına kavuştu.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Sivas'ın yanı sıra, Tokat, Yozgat, Giresun gibi çevre illerden gelen hastaların tedavileri yapılıyor.

Kaynak: DHA

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