KKKA’da erken tedavi hayati önem taşıyor

İSTANBUL, (DHA)- Bahar ve yaz aylarında sıkça görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının tedavisinde zamanlamanın önemine dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, "Tedavi ne kadar erken başlarsa yaşam kaybı o kadar düşer. Tedavide önemli olan sıvı ve elektrolit takibi ve kanama kontrolüdür" dedi.

Kene ile insana bulaşan viral hastalıkların dünyada en yaygın olanı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA). Türkiye’de son günlerde yaşam kaybına neden olması nedeniyle tekrar konuşulmaya başlayan hastalık hakkında Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu önemli bilgiler verdi. Hastalığın dünyada 30’dan fazla ülkede görüldüğünü belirten Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, "Hastalık son yıllarda Doğu Akdeniz ülkelerinde az sayıda da olsa görülüyor. 2019’da Türkiye’de Karabük, Gümüşhane, Samsun, Çorum, Kastamonu ve Sivas’ta görüldü" diye konuştu.

İLK ÖLÜMLÜ VAKA 2002’DE GÖRÜLDÜ

Hastalığın neden olduğu ölüm vakalarına dikkat çeken Prof. Dr. Sönmezoğlu, "Türkiye’de ilk kez 2002 yılında kanama ile ölen bir hastanın serumundan tanı konarak KKKA hastası bildirimi yapılmış, o tarihten sonra 2019 yılına kadar yaklaşık 10 bin 800 olgu görülmüş ve bunların 528’i yaşam kaybıyla sonuçlanmıştır. 2018 yılında 27, 2019 yılı mayıs ayına kadar 3 kişi ve haziranda ayında da 6 kişi kene çıkardıktan sonra hastalık belirtilerinin başlaması ile hastaneye başvurmuş, ancak kurtarılamamıştır" ifadelerini kullandı.