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KKKA'dan ölen anne, aynı kaderi paylaştığı oğlunun yanına defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 14:36 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kadriye Kader (59), 1 hafta önce KKKA'dan ölen oğlunun mezarı yanında toprağa verildi.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kadriye Kader (59), 1 hafta önce KKKA'dan ölen oğlunun mezarı yanında toprağa verildi.
Karabük'e bağlı Zobran köyünde, hayvan besiciliği ile uğraşan aileden Kadriye Kader, yüksek ateş nedeniyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Kadriye Kader, muayenesinin ardından tedaviye alındı. KKKA şüphesiyle Ankara'ya gönderilen numuneler, pozitif çıktı. Sağlık durumu ağırlaşan Kader, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Kadriye Kader'in cenazesi, bugün hastanenin morgundan alınarak, Horasanlı Camii'ne getirildi. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan cenaze namazına; Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Kuraş, Kadriye Kader'in yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Kadriye Kader'in cenazesi, 14 Nisan Pazar günü KKKA'dan hayatını kaybeden oğlu Yücel Kader'in mezarının yanında toprağa verildi.
Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından KKKA konusunda eğitim faaliyetleri yürütülürken, kent genelindeki yaklaşık 50 bin büyükbaşa kene kovucu ilaç uygulaması yapıldı.

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