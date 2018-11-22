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KKKA'ya karşı aşı çalışmasında ilk "faz" bitti

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.11.2018 16:38 | Son Güncelleme

ERÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli: - "Faz-1 bitti, Faz-2, Faz-3 söz konusu. Bu aşamalarda ne olacağını bilmiyoruz. Faz-1'in güvenli bir şekilde bitirilmesi çok önemli ama hala katedilmesi gereken bir yol var"

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı aşı geliştirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığının desteğiyle üniversitede yürütülen çalışmada, bir grup gönüllü üzerinde uygulamanın yapıldığı "Faz-1" aşamasının tamamlandığını, bunun önemli bir gelişme olduğunu ama hala katedilmesi gereken yol bulunduğunu bildirdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Erciyes Teknopark tarafından kentteki bir otelde düzenlenen "Milli Aşı ve İlaç Çalıştayı''nda, KKKA aşısıyla ilgili sunum yapan Özdarendeli, kenelerle taşınan hastalıklar açısından bakıldığında, KKKA'nın en geniş coğrafyada görüldüğünü söyledi.

Prof. Dr. Özdarendeli, hastalığın Türkiye'de 2002 yılında başladığını, 2002 ile 2017 arasında 10 bin 562 vaka görüldüğünü, bunların 501'inin ölümle sonuçlandığını belirtti.

Hastalığın Kelkit Vadisi diye nitelendirilen bölgede özellikle Tokat, Sivas, Erzurum, Kastamonu gibi kentlerde ön plana çıktığını anlatan Özdarendeli, "Vaka sayısının 2009 yılında arttığını görüyoruz. Zamanla azalmalar var. 2017 yılında oldukça azaldı, daha da azalacağı öngörülüyordu ancak 2018 yılında vakaların tekrar arttığı görülüyor." diye konuştu.

Aşı çalışmasında gelinen noktaya değinen Prof. Dr. Özdarendeli, şu bilgileri aktardı:

"Faz-1 çalışmaları tamamlandı. Proje sonuç raporu bu ay kabul edildi, 8 yıl sonra projeyi bitirebildik. Kırım Kongo, Avrupa ülkelerinin de dikkatini çekiyor son zamanlarda. Avrupa ülkelerinde Yunanistan'da, Bulgaristan'da ve İspanya'da vaka bildirimleri var. Aşı konusunda bir AB projesi var, çalışmaları başlattılar. Bizim bir yol haritamız var tabii ki. Faz-1 bitti, Faz-2, Faz-3 söz konusu. Bu aşamalarda ne olacağını bilmiyoruz. Faz-3 bitmeden, çok büyük gruplar aşılanmadan aşının yan etkisi, aşının güvenilirliği hakkında bir şey söyleyemeyiz. Faz-1 çok önemli, en önemli aşama hatta. Faz-1'i tamamlayamadan biten bir sürü proje var. Faz-1'in güvenli bir şekilde bitirilmesi çok önemli ama hala katedilmesi gereken bir yol var. 2019 yılında bitecek bir proje bu."

Prof. Dr. Özdarendeli, bundan sonraki aşamalar için üretim bandı değiştirilerek daha fazla, daha yüksek miktarda antijen üretilmesi gerektiğini dile getirdi.

Üretim şartlarının değiştirilmesini öngörerek Kalkınma Bakanlığına bir proje sunduklarını anlatan Prof. Dr. Özdarendeli, "Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı oldu. Oradan çıkan bir projemiz var, 35 milyon liralık bir proje. Bu projeyle pilot aşı üretim merkezi kurulacak. Kampüs içindeki bir bina bu yönde değerlendiriliyor, mimari çalışmaları sona ermek üzere." dedi.

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KKKA

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