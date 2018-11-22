KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı aşı geliştirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığının desteğiyle üniversitede yürütülen çalışmada, bir grup gönüllü üzerinde uygulamanın yapıldığı "Faz-1" aşamasının tamamlandığını, bunun önemli bir gelişme olduğunu ama hala katedilmesi gereken yol bulunduğunu bildirdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Erciyes Teknopark tarafından kentteki bir otelde düzenlenen "Milli Aşı ve İlaç Çalıştayı''nda, KKKA aşısıyla ilgili sunum yapan Özdarendeli, kenelerle taşınan hastalıklar açısından bakıldığında, KKKA'nın en geniş coğrafyada görüldüğünü söyledi.

Prof. Dr. Özdarendeli, hastalığın Türkiye'de 2002 yılında başladığını, 2002 ile 2017 arasında 10 bin 562 vaka görüldüğünü, bunların 501'inin ölümle sonuçlandığını belirtti.

Hastalığın Kelkit Vadisi diye nitelendirilen bölgede özellikle Tokat, Sivas, Erzurum, Kastamonu gibi kentlerde ön plana çıktığını anlatan Özdarendeli, "Vaka sayısının 2009 yılında arttığını görüyoruz. Zamanla azalmalar var. 2017 yılında oldukça azaldı, daha da azalacağı öngörülüyordu ancak 2018 yılında vakaların tekrar arttığı görülüyor." diye konuştu.