KKTC 2020’ye hazır

Tatar’dan 2020’de uluslararası alanda mücadele vurgusu

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ülkenin uluslararası konumuna değinerek, "2020 yılı içinde Kıbrıs Türk halkının uluslararası camiada yerini alması için birlik beraberlik halinde yeni bir mücadele süreci başlatma zamanı gelmiştir. Cumhurbaşkanı, meclis, hükümet, anavatan Türkiye ile işbirliği içinde alacağımız kararlar ve atacağımız adımlarla Rumların oyalama ve haklarımızı gasp etme oyunlarını boşa çıkarmalıyız" dedi. Tatar, "Bu duygu ve düşüncelerle tüm insanlara felaketlerden, kazalardan, sıkıntılardan uzak, sağlık, huzur ve barış içinde geçecek bir yeni yıl diler, herkesin yeni yılını bir kez daha candan kutlar, en derin sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi.

KKTC Başbakanı Tatar, yıl başından sonra Türkiye ile imzalanacak olan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması için gereken hazırlıkları da tamamladıklarını ifade etti.

"Her alanda ülkemize yakışan gelişme seviyesini yakalamaya hazırız"

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de yeni yıl mesajında, 2019 yılının acı ve tatlı hatıralarıyla geride bırakıldığını, 2020 yılına da yeni umutlarla girilmesi gerektiğini ifade etti. Yeni yılın özelde Kıbrıs Türk Halkına, genelde ise tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini temenni eden Bakan Üstel, yeni yılda toplumsal hayata sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının hakim olmasını diledi. Bakan Üstel, "2019 yılının muhasebesini yaparken, 2020 yılının en iyi şekilde geçmesi için hangi adımların atılması gerektiğini düşünmek, zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmek durumundayız" dedi.

KKTC’nin 2019 yılını yoğun bir gündemle geçirdiğini belirten Üstel, "2020 yılına girilirken geleceğe umutla bakıyor, sorunların, sıkıntıların çözülmesi adına var gücümüzle çalışıyoruz. Bu ülke hepimizin. Adamızın kıymetini bilmeliyiz. Her birey varlığıyla ülkemizin gücüne güç katmaktadır" ifadelerini kullandı.

Üstel, "KKTC’nin turizm gelirlerini artırmaya her alanda ülkemize yakışan gelişme seviyesini yakalamaya kararlıyız. KKTC markasını büyük bir dinamizmle yeni yılda daha da parlatmaya ve tüm dünyaya ülkemizi, tanıtmak adına gerekli adımları atmakta kararlıyız" dedi.

Üstel, KKTC’nin her zamankinden çok daha stratejik bir önem kazandığını, bu önemi vatandaşların da hissetmesi için ezber bozacak çalışmalar yapılacağını ifade ederek, "2020 yılında ülke ekonomimizi turizmin etkisi ile gelişmesi için var gücümüzle çalışarak ülke insanımızın yüzünü güldürmeye gayret göstereceğiz" dedi.