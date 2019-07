KKTC 3. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı

"Ticareti kısıtlayıcı girişimleri doğru bulmuyoruz. Biz, ön yargısız ve kural temelli bir ticari sistem çerçevesinde tüm ülkelerle 'kazan kazan' anlayışına dayanan ve karşılıklı iş birliğinden yana olan bir tutum izliyoruz. Yaşanan bu gelişmeler ikili ve bölgesel iş birliklerinin önemini elbette daha da artırmaktadır. Böylesi bir dönemde Türkiye ve KKTC'nin her zamankinden güçlü bir dayanışma sergilemesi, yatırımlar anlamında da daha çok önem kazanmıştır. Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs ile tecrübe paylaşımı imkanlarını ve ticari ilişkileri geliştirerek, maddi ve teknik desteklerimizle bugün olduğu gibi yarın da Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yanında olacağız."

"Yatırım ortamında yakaladığımız ivmenin devam etmesi ve kurumlarımızın geçmiş dönemde yürüttüğü çalışmaların gelişmesi için Yatırım Ortamını İyileştirme Yüksek Kurulu çalışmalarımıza nisan ayından bu yana hız kazandırmış durumdayız. Önümüzdeki günlerde ikinci toplantısını gerçekleştireceğimiz kurul, kamu ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan yapısıyla yatırım paydaşlarını karar alma sürecinin doğrudan bir parçası haline getirmektedir. Benzer şekilde KKTC Yatırım Danışma Konseyi'nin katılımcı bir yapıya sahip olması memnuniyet vericidir. KKTC'de yatırım yapan veya yatırım yapma düşüncesinde olan iş insanlarının ve TOBB başta olmak üzere meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşlarının, KKTC Yatırım Danışma Konseyine mevcut katkılarını artırarak sürdürmelerini temenni ediyorum. Özellikle yapısal reformlar, eylem planları ile ekonomi ve ticaret alanındaki tecrübelerimizi her iki ülkenin faydasına olacak şekilde Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizle paylaşmaya hazır olduğumuzu burada bir kez daha vurgulamak isterim."

Oktay, yapısal reformların tamamlanmasıyla KKTC'ye yönelecek yatırımların katma değer oluşturmasını, adaya teknoloji transferi sağlanmasını, böylece istihdam rakamları ve cari dengenin daha olumlu seyir izlemesini mümkün hale getireceklerini vurguladı.

- "Aşamayacağımız hiçbir engel bulunmamaktadır"

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki iktisadi ve ticari ilişkiler ile turizm, eğitim ve yatırım ortaklıklarının önemine değinen Oktay, ancak aradaki kardeşlik ilişkisinin daha da çok önem taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıbrıs Türkleri, geçmişten bugüne hem adada hem Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın belirleyici unsuru olmuştur. Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin geleceğe güvenli şekilde bakarak, barış ve huzur içinde yaşaması bizim için her zaman önem arz etmiştir. İnanıyorum ki gönül birliğimizi, dayanışma ruhumuzu ve milli davaya olan inancımızı muhafaza ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel bulunmamaktadır. Kıbrıs meselesinde çözümü ve barışı istemeyen taraf bellidir. Kimsenin Rum tarafının uzlaşmaz siyasetinin bedelini Kıbrıs Türkü'ne ödetmeye hakkı yoktur. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin tavsiyesine rağmen, çözüm için gerekli tüm çabayı sarf eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerindeki kısıtlamaların halen kaldırılmamış olması 21'inci yüzyılın ayıbıdır. Aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının her alanda dünya ile bütünleşebilmesinin önündeki engellerin kaldırılması uluslararası toplumun da boynunun borcudur. Her durumda KKTC'nin ekonomik altyapısının güçlendirilmesi ve refahının artırılması için bugüne kadar kararlılıkla attığımız adımları sürdüreceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin yolunu kesmeye çalışanlara çabalarının beyhude olduğunu göstermeye devam edeceğiz."