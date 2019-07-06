KKTC 3. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı sonuç bildirgesi

Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, KKTC'de yatırım yapan veya yatırım yapmak için çalışmaları bulunan iş insanlarının toplantıya katılımlarının olumlu etkileri olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Toplantıya, KKTC Bakanlar Kurulu üyeleri ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konseyin KKTC daimi üyeleri, Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu eş başkanları Mustafa Genç ve Cihat Lokmanoğlu, üst düzey bürokratlar ve iş insanları katıldı.

Sonuç bildirgesinde, "Türk Hava Yolları AŞ dahil Ercan Havaalanı'na gerçekleştirilen tüm uçuşların, Türkiye'deki daha fazla noktaya ve mümkün olduğunca fazla ülkeye bağlanmasını sağlayacak şekilde artırılmasının turizm potansiyelinin geliştirilmesi açısından önemi vurgulanmıştır. KKTC'nin eğitim ve turizm potansiyelinin uluslararası alanda görünürlüğünün artırılması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda paydaşların da katkı koyacağı bir mekanizma kurulması üzerinde çalışılacaktır." denildi.

Yatırım ve iş yapmaya yönelik iş ve işlemlerin sadeleştirilmesi konusunda gerekli adımlar atılması gerektiği vurgulanarak, yargının ekonomik gelişmeyi destekleyecek şekilde güçlendirilmesi, tahkim mekanizmalarının kurulması ve desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Bildirgede, uzun zamandır üzerinde çalışılmakta olan e-devlet projesinin tamamlanmasının, vatandaşların ve iş insanlarının devlet dairelerine gitmeden ve çalışma saatlerine bağlı kalmadan hizmet almalarını sağlayacağı, yatırım ortamını olumsuz etkileyen bürokratik engellerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacağı bildirildi.

Sanayi sektörünün gelişmesine katkı sağlayacak şekilde tam teşekküllü yeni bir Organize Sanayi Bölgesinin kurulması ve geliştirilmesinin önemi üzerinde durulan bildirgede, ülkedeki turizm ve eğitim faaliyetlerinin KKTC'nin yerel kalkınmasına doğrudan daha fazla katkı verebilmesi için kamu-özel sektör iş birliği modeli temelinde, stratejik önceliklerin belirlenmesi ve operasyonel teşviklerin stratejik teşviklere dönüştürülmesi gerektiğine işaret edildi.

- Teknolojik ürünler

Yeni teknolojilere ve inovasyona dayalı üretim modellerinin stratejik öncelikler arasına dahil edilebilmesi ve eğitim sektörünün desteğiyle oluşturulan bilginin ticarileştirilebilmesi için KKTC'de elektrik ve iletişim fiyatlarının düşürülmesi gerektiği belirtilen bildirgede, "Mevcut haliyle bu tür maliyetler girişimcilerin rekabet gücünün önünde önemli bir engel oluşturmaktadır. Yeni ve alternatif üretim teknolojilerinden yararlanılması yoluyla bu maliyetlerinin aşağı çekilmesi ve aynı zamanda genel olarak üretim verimliliğinin artırılmasına yönelik atılacak adımlar KKTC'deki yatırım ortamını büyük ölçüde olumlu etkileyecektir. Bilginin ticarileştirilmesi için ayrıca üniversiteler ile reel sektörün teknoloji alanında yapabilecekleri iş birlikleri desteklenmelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.