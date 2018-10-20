"KKTC, 5 kıtadan uluslararası öğrenci yetiştiriyor"

GÜZELYURT (AA) - SELMA KASAP - ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, "ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsümüzde, toplam 3 bin 111 öğrenci öğrenim görüyor. Yükseköğretimde 50 ülkeden 650 yabancı uyruklu öğrencimiz bulunuyor. KKTC artık 5 kıtadan uluslararası öğrenci yetiştiriyor." dedi.

Kök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nün ODTÜ vizyonu ile uluslararası düzeyde öncü, bölgesini ve dünyayı dönüştüren bir üniversite olarak kurulduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs'ın bir eğitim adası olmasının stratejik bir hedef olarak belirlenmesinin ardından ODTÜ'nün Türkiye ve KKTC tarafından davet edildiğini aktaran Kök, "ODTÜ, bu davet üzerine, Ada'nın yükseköğretim alanında markalaşmasına yardım etmek amacıyla, 2005-2006 akademik yılında öğretim faaliyetlerine başladı." bilgisini verdi.

Kök, ODTÜ'nün, Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde çok kültürlü bir ortamda yenilikçiliği, girişimciliği ve sürdürülebilirliği temel alan bir yaklaşımla evrensel standartlarda eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüterek yerel, bölgesel ve küresel düzeyde toplumsal dönüşüme öncülük etmeyi amaçlayan bir yaklaşımla eğitim öğretim faaliyetlerini yürüttüğüne işaret etti.