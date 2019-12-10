KKTC: AB, Rumlara gereken tokadı atmazsa gelecek endişe verici olur

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Rum tarafının Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma sonrasında saldırgan bir politika izlemeye başladığını ifade ederek, "Bunlar beyhude çabalardır, paylaşmayı ve hakka saygı duymayı öğreneceksiniz" dedi. Bakan Taçoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sondaj gemisi alacağını açıklamasını ise ‘gurur verici’ olarak değerlendirdi.

Demirören Haber Ajansı'na açıklamalar yapan Taçoy şunları kaydetti;

ÜÇLÜ ÇETE OLUŞTU

"Bizler hep şunu vurguladık; Kıbrıs'ta, Mavi Vatan Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp ederek bir yere varılamaz. Bu uluslararası hukuka da aykırıdır. Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin onayını almadan Kıbrıs'ta bir çözüm üretemezsiniz. Rumlar bunlara rağmen, bölgede Mısır, Yunanistan ve İsrail ile anlaşmalar imzalamaya başladı. Bir anlamda üçlü bir çete oluştu. İmzaladıkları anlaşmalarla, Türkiye'ye meydan okudular. Türkiye'nin Mavi Vatan'a çıkarma yapamayacağını, adım atamayacağı hesabını yapma gafletine düştüler. "