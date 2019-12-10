HABER

KKTC: AB, Rumlara gereken tokadı atmazsa gelecek endişe verici olur

DÜNYA HABERLERİ  | 10.12.2019 16:16 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Rum tarafının Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma sonrasında saldırgan bir politika izlemeye başladığını ifade ederek, "Bunlar beyhude çabalardır, paylaşmayı ve hakka saygı duymayı öğreneceksiniz" dedi.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Rum tarafının Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma sonrasında saldırgan bir politika izlemeye başladığını ifade ederek, "Bunlar beyhude çabalardır, paylaşmayı ve hakka saygı duymayı öğreneceksiniz" dedi. Bakan Taçoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sondaj gemisi alacağını açıklamasını ise ‘gurur verici’ olarak değerlendirdi.

Demirören Haber Ajansı'na açıklamalar yapan Taçoy şunları kaydetti;

ÜÇLÜ ÇETE OLUŞTU

"Bizler hep şunu vurguladık; Kıbrıs'ta, Mavi Vatan Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp ederek bir yere varılamaz. Bu uluslararası hukuka da aykırıdır. Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin onayını almadan Kıbrıs'ta bir çözüm üretemezsiniz. Rumlar bunlara rağmen, bölgede Mısır, Yunanistan ve İsrail ile anlaşmalar imzalamaya başladı. Bir anlamda üçlü bir çete oluştu. İmzaladıkları anlaşmalarla, Türkiye'ye meydan okudular. Türkiye'nin Mavi Vatan'a çıkarma yapamayacağını, adım atamayacağı hesabını yapma gafletine düştüler. "

ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ

"Türkiye, sadece askeri gücü ile değil, sondaj gemileriyle de Doğu Akdeniz'de yerini aldı. Hem kendi alanlarında, hem de Kıbrıslı Türkler için doğalgaz çalışmalarına başladı" diye devam eden KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı bu süreçte önemli rol oynadı. Türkiye'nin proaktif siyaseti sonrasında Doğu Akdeniz'de tüm dengeler değişti. Rumların, softa meydan okumaları havada kaldı. İlgili devletler, Rumların oyununa geldiğini perde gerisinde görmeye başladı. Libya ile yapılan anlaşma ile birlikte Rumların aklı ile Doğu Akdeniz'de bir sonuç elde edilemeyeceği net olarak ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

AB, RUMLARA TOKAT ATMALI!

Avrupa Birliği'nin ‘şımarık çocuğu’ olarak Rumların, konuyu AB gündemine taşımak istediğine işaret eden Taçoy, "AB, eğer adil ve adaletli davranacaksa, birincisi Kıbrıslı Türklerin haklarına saygı gösterecek. Artık Rumların, yaptıkları şımarıklıklara bir son verecek. AB, Rumlara gereken tokadı atmaz ise gelecek endişe verici olur. Kimse kusura bakmasın, Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin haklarını yok sayarak atılacak adımlar karşısında her türlü seçenekle karşılık verileceği net olarak bilinmelidir. Mavi Vatan'da paylaşmak dışında bir seçenek yoktur, olmayacaktır da" uyarısı yaptı.

PARTNERNur Yerlitaş'tan flaş karar! Veda etti...Nur Yerlitaş'tan flaş karar! Veda etti...
Demokratlar Azil Gerekçelerini Açıklamaya HazırlanıyorDemokratlar Azil Gerekçelerini Açıklamaya Hazırlanıyor
AİHM’den Ankara’ya: Osman Kavala derhal serbest bırakılsınAİHM’den Ankara’ya: Osman Kavala derhal serbest bırakılsın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
38 kişiyle kaybolan uçaktan kötü haber!

38 kişiyle kaybolan uçaktan kötü haber!

Rumlardan 'Türkiye ile çatışma' açıklaması

Rumlardan 'Türkiye ile çatışma' açıklaması

Yunanistan, Türkiye için BM'ye itiraz etti!

Yunanistan, Türkiye için BM'ye itiraz etti!

ABD Türk F-35 uçaklarını satın alacak

ABD Türk F-35 uçaklarını satın alacak

Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 6 ölü

Son Dakika: Hastaneye silahlı saldırı, 6 ölü

Polonya: Türkiye geri dönemez!

Polonya: Türkiye geri dönemez!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.