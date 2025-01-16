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KKTC, ABD'nin Rumlara silah satışı kararına tepki! "Bir savaş hazırlığına girecekmiş gibi sürdürecekler"

16.01.2025 21:18
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) silah satışı kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "ABD Başkanlığı tarafından alınan bu karar sonrasında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silahlanma yarışını adeta bir savaş hazırlığına girecekmiş gibi sürdüreceği açıktır." uyarısında bulunuldu.

KKTC, ABD'nin Rumlara silah satışı kararına tepki! "Bir savaş hazırlığına girecekmiş gibi sürdürecekler"

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanlık Kararı ile GKRY'yi savunma hizmetleri alınmaya elverişli bir ülke olarak ilan ettiği hatırlatılarak, Washington'un 1987 tarihinden bu yana Kıbrıs Rum tarafına uyguladığı silah satış kısıtlamasını, 2021 yılından itibaren tamamen kaldırdığı aktarıldı.

"SAVAŞ HAZIRLIĞINA GİRECEKMİŞ GİBİ..."

Açıklamada, Rumlara silah satışını Başkanlık Kararı ile alan ABD'nin gerekçe olarak "dünya barışına katkı sağlamak" olarak göstermesinin diplomatik tabirle "trajikomik" olduğu vurgulanarak, "Rum tarafının savaş çığırtkanlığına çanak tutan ülkeleri, bir kez daha bu hareketlerinin sonucunu hesaplayarak hareket etmeye ve sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Ada ve bölge üzerindeki hassas dengelerin olumsuz yönde etkilenmesi kimsenin çıkarına hizmet etmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Rum tarafının güvenlik tehdidi gerekçelerinin inandırıcılıktan uzak olduğu kaydedilen açıklamada, "ABD Başkanlığı tarafından alınan bu karar sonrasında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silahlanma yarışını adeta bir savaş hazırlığına girecekmiş gibi sürdüreceği açıktır." uyarısında bulunuldu.

TÜRKİYE'DEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD tarafından dün (15 Ocak) yayımlanan, GKRY'nin silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edildiği kararı kınıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyoruz. Ada’daki silahlanma faaliyetlerini artıracak bu kararı vahim bir hata olarak değerlendiriyoruz. Bölgemizin son derece hassas bir dönemden geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, ilgili tüm tarafların kışkırtıcı adımlardan kaçınması ve sağduyulu hareket etmesi gerekmektedir. ABD’nin kısa süre sonra göreve gelecek yeni yönetiminin, mevcut Başkan tarafından atılan bu hatalı adımdan geri dönmesini bekliyoruz. Anavatan ve Garantör devlet Türkiye olarak, KKTC’nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetlerini artırmak amacıyla atacağı adımları desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

ABD BAŞKANLIK KARARI

ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün 1961 tarihli Dış Yardım Yasası uyarınca GKRY'nin ABD'den "savunma malzemeleri ve hizmetleri" almasına imkan tanıyan karar yayımladı.

Beyaz Saray'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada ise "(GKRY'ye) Savunma malzemeleri ve hizmetleri sağlanması, ABD'nin güvenliğini güçlendirecek ve dünya barışını destekleyecek." ifadesi yer aldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ABD Amerika Birleşik Devletleri
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