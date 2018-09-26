MERSİN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 19 kişinin ölmesi ve 15 kişinin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 18 Temmuz'da Silifke ilçesi Taşucu-Kıbrıs açıklarında 19 kişinin öldüğü, 15 kişinin denizde kaybolduğu ve 102 düzensiz göçmenin de sağ kurtulduğu "göçmen kaçakçılığıyla" ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma yapıldı.
Jandarma ekiplerince, 18-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, "göçmen kaçakçılığını" organize ettiği iddiasıyla ikisi Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece "kasten öldürme", "insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklandı.
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