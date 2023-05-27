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KKTC, ara seçim için sandık başına gidecek!

27.05.2023 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nde istifa nedeniyle boşalan bir milletvekilliği için 25 Haziran Pazar günü ara seçim yapılacak.

KKTC, ara seçim için sandık başına gidecek!

KKTC Yüksek Seçim Kurulundan yapılan açıklamada, 25 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan ara seçim için partilerin milletvekili adaylarını belirleme süresinin 29 Mayıs, milletvekilliği adaylığı için başvuruların ise 31 Mayıs'ta sona ereceği bildirildi.

Açıklamada, partiler ve bağımsız adaylar için propaganda sürecinin 24 Haziran'da biteceği belirtildi.

Yaklaşık 210 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC'de ara seçim, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ın istifası nedeniyle bir Lefkoşa milletvekilliği için yapılacak.

KKTC'de 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisinde hükümeti oluşturan Ulusal Birlik Partisinin (UBP) 24, Demokrat Partinin (DP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisinin 2 milletvekilliği bulunuyor. Mecliste ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 18, muhalif Halkın Partisi de 2 milletvekiliyle temsil ediliyor. (AA)

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