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KKTC Başbakan Erhürman: "Kıbrıs sorunundaki gelişmeler için haziran ayını beklemek gerekecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 20:12 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, "Türkiye’deki yerel seçimler ve mayıs ayında gerçekleşecek AP seçimi nedeniyle Kıbrıs sorunundaki gelişmeler için haziran ayını beklemek gerekecek" dedi.KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın görüşmesi tamamlandı.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, "Türkiye’deki yerel seçimler ve mayıs ayında gerçekleşecek AP seçimi nedeniyle Kıbrıs sorunundaki gelişmeler için haziran ayını beklemek gerekecek" dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın görüşmesi tamamlandı. Haftalık olağan görüşmeleri çerçevesinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Akıcı ve Erhürman’ın toplantısı yaklaşık 40 dakika sürdü. Toplantı sonrasında basına kısa bir açıklama yapan Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununda durağan dönem içinde bulunulduğuna işaret ederek, Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute’un bir görev üstlendiğini ancak hem Türkiye’deki yerel seçim, hem de mayıs ayında gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimi nedeniyle Kıbrıs sorunundaki gelişmeler için haziran ayını beklemek gerekeceğini söyledi.
Seçim süreçlerinin devreye girmesiyle sürecin hazirana kadar sarkacak gibi göründüğünü ifade eden Başbakan Erhürman, özellikle doğalgaz, hidrokarbon ile ilgili problemin bu dönem içinde bazı sıkıntılara neden olabileceğini dolayısıyla bunların Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte koordine edilmesi gerektiğini kaydetti.
Başbakan Erhürman ayrıca, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun yarın adaya geleceğini ve önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yemekli bir toplantı yapacağını, ardından da Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle bir araya geleceğini söyledi. Erhürman, toplantı öncesinde hükümet-cumhurbaşkanlığı koordinasyonu yaptıklarını, görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

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