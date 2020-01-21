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  4. KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: "Bazı AB ülkeleri Kıbrıs'ta arabuluculuk girişiminde bulunuyor"

KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: "Bazı AB ülkeleri Kıbrıs'ta arabuluculuk girişiminde bulunuyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 20:34 | Son Güncelleme

KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: "Bazı AB ülkeleri Kıbrıs'ta arabuluculuk girişiminde bulunuyor"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkelerin doğal kaynaklar konusunda Kıbrıs'ta arabuluculuk girişiminde bulunduğunu söyledi.

Özersay, mecliste gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Kudret Özersay, "Kıbrıs'ta Türk ve Rum tarafının Doğu Akdeniz'de doğal kaynaklar konusunda yapabileceği iş birliği" ile ilgili soruya, "Bugün AB üyesi ve önde gelen ülkeler, geçen 6 aylık sürede doğal kaynaklar konusunda taraflar arasında arabuluculuk görevi üstlenmek için girişim yapmaktadır. Üstelik tek bir aktör değil." yanıtını verdi.

Bölgedeki doğal kaynakların büyük maddi değere sahip olmasının ve çok uluslu şirketlerin işin içinde bulunmasının taraflar arasında bu konuda iş birliği yapılamayacağı anlamına gelmediğini belirten Özersay, bugüne kadar Türk tarafının doğal kaynaklar konusunda "iş birliği yapılabilir" görüşünü ortaya koyduğunu, bunun uluslararası metinlere de girmeye başladığını ifade etti.

Özersay, "Bu konjonktürde, bu konuda (doğal gaz) iş birliği yapılması uluslararası aktörlerin de işine geliyorsa, uluslararası şirketler buraya yaptıkları yatırımları riske etmek istemiyorsa, bu iş birliğini teşvik etmeye hazır olabilirler." dedi.

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KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay AB doğalgaz KKTC

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