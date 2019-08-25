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KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: “Bu halkı kısır federasyon sürecine hapsetmeye kimsenin hakkı yok”

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.08.2019 19:44 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Federasyon denilen şey, yönetimi de zenginliği de paylaşmayı gerektirir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Federasyon denilen şey, yönetimi de zenginliği de paylaşmayı gerektirir. Rum tarafı yönetimi de zenginliği de paylaşmak istemiyor. Bu şartlarda yeniden federasyon müzakeresine girmek bizi yeni bir kısır döngüye hapseder. Kimsenin buna hakkı yok” dedi.
KKTC ve GKRK liderlerinin yaptığı görüşmeye değinen Özersay, “Görüşmenin notlarına baktığımızda bir şey çok net görünüyor: Rum liderliğinde bir zihniyet değişikliği yoktur ve yönetimi de zenginliği de paylaşmayı istemiyor. Kaldı ki doğal gaz konusundaki tavırları da zenginliği bizimle paylaşmak istemediklerini gösteriyor. O halde bir şey değişmediyse neden yönetimi ve zenginliği paylaşmaya dayanan federasyon sürecini yeniden başlatıyoruz?” diye sordu.
Özersay “Zihniyet değişikliği olmadığını görerek ve bilerek, paylaşma zihniyeti gerektiren federal süreçlere yeniden angaje olmak bu ülkenin yararına değildir” ifadesini kullandı. Özersay, “Geçen yıl Sayın Akıncı da Rum liderliğinde bir zihniyet değişikliği görmediğini söylüyordu, şimdi son görüşmelerinin tutanağına bakıyorum, hiçbir şey değişmemiş, yani zihniyet aynı. Bu şartlarda yeniden federasyon müzakeresine girmek bizi yeni bir kısır döngüye hapseder. İhtiyaç federasyon süreci başlatmak değil artık Kıbrıs’ta var olan şartlara uygun nasıl bir çözüm, nasıl bir ortaklık kurulacağını konuşmaktır ki bu federal bir ortaklık değildir” diye konuştu.

“Sayın Akıncı da zihniyet değişmeli demişti ama değişen bir şey yok”
Son yapılan Akıncı-Anastasiadis görüşmesinin tutanaklarına bakıldığında Rum liderliğinin aynı noktada durmasından ötürü bir arpa boyu yol dahi alınamadığının altını çizen Özersay, “Bu şartlarda, değişen hiçbir şey yokken, Rum tarafı paylaşmaya hazır değilken yine federasyon süreci başlatmanın sebebi nedir?” diye sordu. Özersay, “2017’de Crans Montana’da süreç çöktükten sonra, 2018’de bizzat Sayın Akıncı, Rum lider ile görüşmesi ertesinde bir zihniyet değişikliği görmediğini söylemişti. Bu ayın başında yaptıkları görüşmenin notlarına bakıldığında gerek geçmiş uzlaşılar, gerekse dönüşümlü başkanlık ve karar alma konularıyla takvimi olan sonuç alıcı müzakere konularında Rum liderliğinin yaklaşımlarında hiçbir değişiklik olmadığı görülüyor. Durum buysa ve zihniyet değişmediyse o halde yönetimi ve zenginliği paylaşmayı gerektiren federasyon sürecini neden yeniden başlatıyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Özersay “Birleşmiş Milletler yetkililerinde dahi taraflar arasında ortak bir vizyon bulunmadığı için sürece angaje olma konusunda bir isteksizlik söz konusuyken sırf bir süreç olsun diye başlatılacak olan süreç yeni hayal kırıklıkları yaratacaktır ve bundan kaçınmak gerekir” ifadelerini kullandı.

“Bizi kısır süreçlere hapsetmeye kimsenin hakkı yoktur”
Özersay BM yetkililerinin 2017’de çöken müzakere sürecinde ilerleme kaydedilmediğinin farkında olduğunu söyleyerek, “Sayın Lute da dahil Birleşmiş Milletler yetkilileri gerek kendi görüşmelerinde gerekse iki liderin son görüşmesinde herhangi bir değişiklik olmadığını, Crans Montana’da çöken müzakere süreci ertesinde şartların aynı olduğunu kendileri de görüyorlar ve kapalı kapılar ardında bunu dile getiriyorlar. Kendileri mevcut statüko sorgulanmasın diye kolayı seçip bizi yine kısır federasyon süreçleri içerisine çekmeyi tercih ediyor olabilirler. Oysa bu halkı kısır federasyon sürecine hapsetmeye kimsenin hakkı yoktur. Sayın Akıncı da bu yaklaşımlara imkân vermemelidir. Zihniyet değişikliği olmadığını görerek ve bilerek, paylaşma zihniyeti gerektiren federal süreçlere yeniden angaje olmak bu ülkenin yararına değildir” şeklinde konuştu.

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