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KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: "Türkiye iyi ve kötü günümüzde yanımızda olan tek devlettir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 22:06 | Son Güncelleme

KKTC 36. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen resepsiyonda konuşan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: - "Kıbrıs'taki var olma mücadesinde KKTC'nin iyi ve kötü günde, acısında ve sevincinde tek bir devlet olmuştur. O da Türkiye'dir ve Türk halkıdır, Anadolu insanıdır" - "Her koşulda yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk halkının haklı her mücadelesinde, uluslararası her alanda yanında olacağımızı bütün samimiyetimle bir kez daha vurgulamak istiyorum" - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "Türkiye Cumhuriyeti için 29 Ekim neyse KKTC için de 15 Kasım aynıdır. Bugün bayramdır. Cumhuriyet Bayramımız ve Bayramınız kutlu olsun"

İSTANBUL (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye'nin haklı her mücadelesinde yanında olacaklarını bildirdi.

KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da verilen resepsiyona katılan Özersay, burada yaptığı konuşmada Türkiye ve KKTC arasındaki güçlü bağlara dikkati çekti.

Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde hiçbir zaman Kıbrıslı Türkleri yalnız bırakmadığını belirten Özersay, "KKTC Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs'ta verdiği bir varoluş mücadelesinin en önemli dönüm noktasıdır. Bunun kıymetini bilmek zorundayız. Bugün dünyanın birçok yerinde var olma mücadelesi veren topluluklar var ama devlet olmak bir ayrıcalıktır. " dedi.

KKTC'nin Atatürk ilkelerini esas alarak kurulduğunu ve bu ilkeleri korumak için mücadele verdiğini ifade eden Özersay, şunları kaydetti:

"Bu ilkelerden asla taviz vermeyeceğiz ve bu devleti bu şekilde yaşatmaya devam edeceğiz. Kıbrıs'taki var olma mücadesinde KKTC'nin iyi ve kötü günde, acısında ve sevincinde tek bir devlet olmuştur. O da Türkiye'dir ve Türk halkıdır, Anadolu insanıdır. Her koşulda yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk halkının haklı her mücadelesinde, uluslararası her alanda yanında olacağımızı bütün samimiyetimle bir kez daha vurgulamak istiyorum."

KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünü İstanbul'da kutlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu da dile getiren Özersey, "Değerlerimizi ilelebet yaşatabilmek için kendimize güvenmemiz ve çok çalışmamız gerekir. Bunlardan daha da önemlisi KKTC'ye sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

- Validen "29 Ekim neyse 15 Kasım aynıdır" vurgusu

Programa katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Türkiye'nin KKTC'ye ulusal ve uluslararası sorunlarında her zaman destek verdiğini ve vermeye devam edeceğini söyledi.

"Türkiye Cumhuriyeti için 29 Ekim neyse KKTC için de 15 Kasım aynıdır. Bugün bayramdır. Cumhuriyet Bayramımız ve Bayramınız kutlu olsun." diyen Yerlikaya Kıbrıs Türk halkının çok zor şartlar altında büyük bir mücadele vererek bugünlere ulaştığına işaret etti.

Yerlikaya, "Kıbrıs halkı Türkiye ile beraber ve öz değerlerine sahip çıkarak bunu başardı. Bugüne kadar Kıbrıs Türk halkının varlığı ve refahına katkı sunan herkesi alkışlıyoruz. İnanıyoruz ki Kıbrıs Türk halkı 1974 öncesindeki acı günlere asla dönmeyecektir. Türkiye Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de barış, özgürlük ve istikrarın teminatı olmaya devam edecektir. Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla daima Kıbrıs halkının yanında olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın uluslararası antlaşmalardan doğan haklarla yapıldığını belirten Yerlikaya, harekatın Türk milleti için teminat olduğunu söyledi.

Türkiye'nin adada kalıcı bir barıştan yana olduğunu da dile getiren Yerlikaya, "Türkiye adil ve kalıcı bir çözümden yana. Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması adadaki her iki tarafa da katkı sağlayacak. Bölgeye de istikrar açısından refah sağlayacak. Türkiye her zaman olduğu gibi kardeş ülke KKTC'ye ve adadaki Türklerle dayanışma halinde olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar ise, KKTC'nin çağdaş değerlere sahip bağımsız bir devlet olmasında Türkiye'nin verdiği mücadelenin önemli olduğunu söyledi.

Çınar, KKTC'nin gazilerin mücadeleleriyle kurulduğunu belirterek, "Bizim görevimiz de ülkemizi daha ileriye taşımak ve ulusal benliğimizi muhafaza etmektir." diye konuştu.

Resepsiyona çok sayıda gazi, diplomatik misyon temsilcisi ve askeri yetkili katıldı.

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