KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: "Türkiye iyi ve kötü günümüzde yanımızda olan tek devlettir"

İSTANBUL (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye'nin haklı her mücadelesinde yanında olacaklarını bildirdi.

KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da verilen resepsiyona katılan Özersay, burada yaptığı konuşmada Türkiye ve KKTC arasındaki güçlü bağlara dikkati çekti.

Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde hiçbir zaman Kıbrıslı Türkleri yalnız bırakmadığını belirten Özersay, "KKTC Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs'ta verdiği bir varoluş mücadelesinin en önemli dönüm noktasıdır. Bunun kıymetini bilmek zorundayız. Bugün dünyanın birçok yerinde var olma mücadelesi veren topluluklar var ama devlet olmak bir ayrıcalıktır. " dedi.

KKTC'nin Atatürk ilkelerini esas alarak kurulduğunu ve bu ilkeleri korumak için mücadele verdiğini ifade eden Özersay, şunları kaydetti:

"Bu ilkelerden asla taviz vermeyeceğiz ve bu devleti bu şekilde yaşatmaya devam edeceğiz. Kıbrıs'taki var olma mücadesinde KKTC'nin iyi ve kötü günde, acısında ve sevincinde tek bir devlet olmuştur. O da Türkiye'dir ve Türk halkıdır, Anadolu insanıdır. Her koşulda yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk halkının haklı her mücadelesinde, uluslararası her alanda yanında olacağımızı bütün samimiyetimle bir kez daha vurgulamak istiyorum."