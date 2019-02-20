KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanından ’çözüm’ açıklaması

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "çözüm zemini" ve "nasıl bir ortaklık" tartışması açısından dünkü Meclis toplantısında siyasi partilerin görüşlerinde değişen bir şey olmadığını belirtti.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu’nu bilgilendirdiği dünkü toplantı sonrasında, basına bir konsensusun varlığından bahsedildiği için, bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek açısından bazı şeylere açıklık getirmek istediğini kaydederek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kudret Özersay, "Meclisteki dört siyasi parti ve 50 milletvekilinin büyük bölümü, Kıbrıs Rum tarafının yönetimi ve zenginliği bizimle paylaşmaya hazır olmadığını, siyasi eşitliğimizi de içine sindiremediğini ve bu nedenle federal bir ortaklığın pek de gerçekçi olmadığını düşünüyor" dedi.

Özersay, iki siyasi parti ve bir grup milletvekilinin ise federasyonu tek gerçekçi çözüm yolu olarak görüp, bu temelde müzakerelere devam edilmesi gerektiğini savunduğunu belirtti. Bu iki ana eksenden her birinin diğerinin tezini gerçekçi bulmadığına işaret eden Özersay, "Kıbrıs Rum liderinin zamana oynayarak, statükonun devamını sağlamaya çalıştığı yönünde en azından tüm siyasi partiler arasında bir konsensustan bahsedilebilir. Zaten bu hususlar, 6 siyasi partinin kamuoyuna yaptıkları açıklamalardan da görülebilir" dedi.

Özersay, açıklamasını "Özetle çözüm zemini ve nasıl bir ortaklık tartışması açısından dünkü Meclis oturumunda siyasi partilerin görüşlerinde değişen bir şey olmadığını düşünüyorum" sözleriyle tamamladı.

