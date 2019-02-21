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KKTC Başbakanı Erhürman: "Anastasiadis’in, ne demek istediğini netleştirmesi gerekiyor ki anlamlı şekilde başka şeyler de konuşulabilsin"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 17:57 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, "Anastasiadis’in, ne demek istediğini netleştirmesi gerekiyor ki anlamlı şekilde başka şeyler de konuşulabilsin" dedi.KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, haftalık olağan görüşmeleri çerçevesinde KKTC Başbakan Tufan Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, "Anastasiadis’in, ne demek istediğini netleştirmesi gerekiyor ki anlamlı şekilde başka şeyler de konuşulabilsin" dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, haftalık olağan görüşmeleri çerçevesinde KKTC Başbakan Tufan Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Erhürman, Rum lider Anastasiadis’in somutlaştırdığı görüşlerinin Kıbrıs Türk tarafı tarafından kabul edilebilir bulunması halinde, sonuç odaklı ve ucu bucağı belli olan bir müzakereye hazır olması gerektiğini söyledi. Erhürman, Cumhurbaşkanı Akıncı ile 26 Şubat’taki görüşmede beklentinin Anastasiadis’in bugüne kadarki söylemlerini somutlaştırması olduğuna işaret etti. Anastasiadis’in uzun zamandan beri farklı kavramları ortaya attığını, bu kavramları somutlaştırmaktan da ısrarla kaçındığını dile getiren Erhürman, "Dolayısıyla bu gayrıresmi görüşmede ne demek istediğini netleştirmesi gerekiyor ki anlamlı şekilde başka şeyler de konuşulabilsin" dedi.
Rum lider Anastasiadis’in somutlaştırdığı görüşlerinin Kıbrıs Türk tarafı tarafından kabul edilebilir bulunması halinde, sonuç odaklı ve ucu bucağı belli olan bir müzakereye hazır olması gerektiğini söyleyen Erhürman, şu ana kadar Anastasiadis’in farklı kavramlar ortaya atarak zamana oynadığını kaydetti.
Erhürman, güven artırıcı önlemler bağlamında mobil telefonlar ve elektrik gibi konuların da Rum tarafının ayak sürümesi dolayısıyla gerçekleşemediğini söyleyerek, iki liderin bu konuların hayata geçmesi konusunda mutabakata varmasına rağmen Rum tarafının adım atmaktan kaçındığını ve ilerleme sağlanamadığını belirtti.
Türk tarafının müzakere olsun diye müzakere etme durumunu kabul etmediğini kaydeden Erhürman, siyasi eşitliğin kabul edilmediği şartlarda müzakere edilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Erhürman, "Anastasiadis’in bugüne kadarki yaklaşımı orada da devam ederse bundan bir şey çıkamayacağını söylemek yanlış olmaz" dedi.

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