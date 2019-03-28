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KKTC Başbakanı Erhürman Ankara'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 17:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat sürdü.

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