KKTC Başbakanı Erhürman Ankara'da

Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay, Kuzey K\u0131br\u0131s T\u00fcrk Cumhuriyeti (KKTC) Ba\u015fbakan\u0131 Tufan Erh\u00fcrman ile bir araya geldi.\nBas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen g\u00f6r\u00fc\u015fme, 1 saat s\u00fcrd\u00fc.PARTNER\u00dcnl\u00fc oyuncu payla\u015ft\u0131! K\u0131z\u0131n\u0131 g\u00f6ren \u015fa\u015f\u0131p kald\u0131Bakan Pakdemirli: \u201cT\u00fcrkiye has\u0131lada Avrupa\u2019da birinci s\u0131rada\u201d\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ersoy, \u00c7atak'ta(2)