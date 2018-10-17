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KKTC Başbakanı Erhürman, Aplıç sınır kapısını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 18:52 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Erhürman, Aplıç sınır kapısını ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Kıbrıs müzakerelerinde güven artırıcı önlemler kapsamında açılması planlanan Aplıç sınır kapısında incelemelerde bulundu.

Başbakan Erhürman'a Lefke'de inşası devam eden sınır kapısına yaptığı ziyarette, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, askeri yetkililer ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

Ulaştırma Bakanı Atakan'ın sınır kapısının açılması için uzun süredir yoğun şekilde çalıştığını belirten Başbakan Erhürman, çalışmaların tamamlanma noktasına geldiğini ifade etti.

Başbakan Erhürman, Aplıç kapısının açılmasının önemine işaret ederek "Aplıç kapısının açılması Lefke bölgesi için son derece önemli. Çünkü dağ ile deniz turizmi buluşacak. Dolayısıyla buradan geçişler ekonomiye de ciddi bir hareketlilik getirecek." diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lideri Nikos Anastasiadis Kıbrıs müzakerelerinde Mayıs 2015'te güven artırıcı önlemler kapsamında vardıkları mutabakat çerçevesinde Gazimağusa kentindeki Derinya ve Lefke kentindeki Aplıç sınır kapılarının açılmasını kararlaştırmıştı.

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Aplıç KKTC KKTC Başbakanı Tufan Erhürman

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