KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile gerçekleştirdiği haftalık olağan görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Biz ne biliyorsak bunu halkımızla paylaştık. Eğer bizim söylediklerimiz dışında başka sebepler olduğunu iddia edenler olursa, onlar da iddialarını ispatlamakla mükelleftir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, haftalık rutin görüşmeleri kapsamında Başbakan Tufan Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın haftalık olağan görüşmesinde Türkiye ile imzalanacak Mali Protokol ile ilgili süreç ele alındı. KKTC Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşme sonrası basına açıklamalarda bulunan Erhürman "Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanacak Mali Protokol ve Ekonomik Program konusunda son durumla ilgili bilgi almak istedi. Bugünkü görüşmenin konusu oydu" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin teknik çalışmasıyla ilgili son durum gelecek hafta KKTC ile paylaşılacak"

Görüşmede Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, basına da açıkladığı olguları aktardığını kaydeden Erhürman, Türkiye’de seçimden birkaç gün önce yaptıkları görüşmede Nisan sonuna kadar teknik çalışma tamamlanarak Mayıs ayında protokolün imzalanması önerisi yapıldığını ve sürecin bu şekilde devam ettiğini vurguladı. Başbakanlık müsteşarının geçtiğimiz hafta Türkiye’den teknik heyetle görüşme yaptığını ifade eden Erhürman, Türkiye’nin teknik çalışmasıyla ilgili son durumun gelecek hafta KKTC ile paylaşılacağını belirtti.

Konunun daha sonra Bakanlar Kurulu’nda ele alınacağını ifade eden Erhürman, son çalışmanın yapılmasının ardından Türkiye ile siyasi düzeyde görüşme gerçekleştirileceğini kaydetti.

Teknik çalışmanın ortaya çıkardığı materyalin siyasi düzeyde Türkiye Cumhuriyeti ile ele alınıp, konunun Mayıs ayı içinde tamamlanmasının ortak hedef olduğunu ifade eden Erhürman, "Şu ana kadar yaşanan süreçte hiçbir noktada şu konuda anlaşamadık da o yüzden biraz daha süreye ihtiyacımız var gibi bir nedenle gecikme yaşanmadı" dedi.