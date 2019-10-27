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KKTC Başbakanı Ersin Tatar:

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 18:31 | Son Güncelleme

"Barış Pınarı Harekatı Türk hükümetinin önemli bir kararı olmuştur, Kıbrıs halkı da bundan mutluluk duymaktadır"

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Barış Pınarı Harekatı Türk hükümetinin önemli bir kararı olmuştur, Kıbrıs halkı da bundan mutluluk duymaktadır." dedi.

Programları kapsamında geldiği Hatay'da Belen ilçesinde belediyeyi ziyaret eden Tatar, Türkiye'nin yanında olduklarını ve bunu da her koşulda ifade ettiklerini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili değerlendirmede bulunan Ersin Tatar, "Barış Pınarı Harekatı Türk hükümetinin önemli bir kararı olmuştur, Kıbrıs halkı da bundan mutluluk duymaktadır. Bölge barışı ve güvenliği için Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir harekattır. Başarılı olması da bizi çok mutlu ve memnun etmiştir. Kıbrıs Türk halkı da bundan mutlu olmuştur. Onların duygularını paylaşmak için bu ziyaretleri sürdürüyorum." diye konuştu.

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül de KKTC Başbakanı Tatar'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Fetih suresinin yazılı olduğu kılıç ve kalkan hediye etti.

Buradan Payas ilçesine geçen Tatar ve beraberindeki heyet, belediye tarafından kente kazandırılan PayasStem Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada görevlilerden bilgi alan Ersin Tatar, ardından gittiği tarihi Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ni Belediye Başkanı Bekir Altan'la birlikte gezdi.

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hatay KKTC Başbakanı Ersin Tatar

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