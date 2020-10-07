KKTC Başbakanı Ersin Tatar: HP'nin aldığı karar halkımıza hayırlı olsun

KKTC Başbakanı Tatar, Halkın Partisi'nin hükümetten çekilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Tatar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Koalisyon ortağımız Halkın Partisi’nin hükümetten çekilme kararı almasının halkımıza hayırlı olmasını dilerim. HP’nin bu kararına rağmen anayasal süreç işleyecek, hükümetimiz görev başında olmaya devem edecektir. UBP olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Herkes müsterih olsun.

Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimimizi yapacak ve yeni, parlak bir geleceğe doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında diğer koalisyon seçeneklerini de erken seçimi de gündemine alacak ve halkımız için en doğru kararı verecektir.

"ÜLKE YARARINA DOĞRU BİR KARAR DEĞİLDİR"

Halkın Partisi'nin insanımızın özlemle beklediği Türkiye’den yeniden ülkemize su gelmesinin gerçekleştiği, Maraş’ın tarihi bir kararla Türkiye’nin de tam desteği ile açıldığı gün hükümetten çekilme kararı alması bize göre ülke yararına doğru bir karar değildir. Her iki konuda da ivedilik söz konusu olduğu için bugün Ankara’da gereken açıklamalar yapılmıştır.