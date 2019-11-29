KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan Londra'da basın toplantısı

LONDRA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs müzakerelerinde federal temelli çözümün yanı sıra alternatiflerin de masada olması gerektiğini söyledi.

Tatar, ülkesinin Londra Temsilciliğinde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Berlin'de Kıbrıs konusunda gayrı resmi görüşmelerde bulunduğunu hatırlatan Tatar, "Ancak hükümet olarak biz, herhangi bir ciddi aşamanın kaydedildiğini düşünemiyoruz. Çünkü hala Rum tarafının meseleyi eski Guterres çerçevesine çekme ve Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk halkına haksızlık yapmaya devam etme niyetinde olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

"Biz hükümet ve Ulusal Birlik Partisi olarak sadece federal temelli değil, aynı zamanda alternatif fikirlerin de mutlaka ama mutlaka masaya gelmesini ısrarla vurgulamak istiyoruz." diyen Tatar, 50 yıldır tartışılan federal temelli çözümün umut olmaktan çıktığını kaydetti.

Tatar, masaya gelebilecek alternatifler arasında Avrupa Birliği çatısı altında iki ayrı devlet, konfederasyon gibi seçeneklerin de olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin de bu konuda desteğinin olduğunu söyledi.