KKTC Başbakanı: Kapalı Maraş Perşembe günü açılıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabule, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

Daha sonra Erdoğan ve Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni'ne videokonferans yolu ile katıldı.

Başbakan Ersin Tatar "Haklarımızı korumakta sonuna kadar kararlıyız. Meşru haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Kıbrıs'ta artık susuzluk korkusu yaşamıyoruz" dedi.

KAPALI MARAŞ AÇILIYOR

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş sahilinin perşembe günü açılacağını açıkladı.

Tatar "Kapalı Maraş'ın yeniden açılması konusuyla ilgili yeni bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Barış Harekatı ardından Maraş da kendi kaderine terk edilmişti. 90'lı yıllarda defalarca masaya getirilmesine rağmen Rum Kesimi nedeniyle neticeye kavuşturulamamıştır. 2019'da halkımıza verdiğimiz sözlerden birisi Kapalı Maraş'ın açılmasıydı. Çalışmalarımızı bir aşamaya getirdik ve ilk somut adımı atıyoruz. Kendi toprağımızdan kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Perşembe günü sabah saatlerinde halkımızın Maraş dahilinde istifade etmeye başlayacak. Maraş meselesini her türlü siyasi rekabetin üzerinde milli bir dava olarak görüyoruz. Taşınmaz mal komisyonu 74 öncesi hak sahiplerinin yeniden evlerine-iş yerlerine temin edecek faaliyetleri sürdürmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da elbette dikkate alınmaktadır. Maraş meselesinde yeni bir safhaya geçiyoruz. Maraş'ta attığımız bu geri dönülmez adımın KKTC'ye, tüm hemşehrilerimize ve adanın tamamına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.