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KKTC Başbakanı Tatar: Barış Pınarı'nda büyük bir başarıya imza attık

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 15:44 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "Biz her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin mutlu gününde de zor gününde de yanındayız.

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "Biz her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin mutlu gününde de zor gününde de yanındayız. Barış Pınarı Harekatı'nda büyük bir başarıya imza attık" dedi.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, bir dizi etkinlik için geldiği Mersin’in Anamur ilçesinde yeni inşa edilen 50 metre genişlik ve 350 metre uzunluktaki Anamur İskelesi'ni gezdi. Tatar’a, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Vali Ali İhsan Su, Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası (ANTSO) Başkanı Ferudun Torunoğlu, Mersin Ticaret Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ile KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan eşlik etti. Gönderdeki KKTC ve Türk bayrağının altında protokol ile fotoğraf çektiren Tatar, daha sonra ülkesine su temin eden Alaköprü Barajı'nı gezdi. Burada DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Başbakan Ersin Tatar’a barajın kapasitesi ve içme ve sulama havzası hakkında genel bilgiler verdi. Tatar, "Doğu Akdeniz'de petrol, gaz, hidrokarbon arayışları nedeniyle Türk Hükümeti'nin bir takım mücadelesi, KKTC ile yapılan anlaşmalar, dolayısıyla bu denizlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha buradan müşahede ediyoruz. Baktığımızda aramızdaki mesafe göl gibi duruyor. Özellikle kış aylarında hava net olduğunda, dağları çok yakın görüyoruz. Bizler Toros Dağları'nı, siz de buradan Beşparmak Dağları'nı görüyorsunuz, dolayısıyla bu kadar yakınız" dedi.
'ÖNEMLİ BİR DEVLET HALİNE GELECEĞİZ'
Ardından KKTC Başbakanı Ersin Tatar beraberindeki heyetle ANTSO’nun düzenlediği resepsiyona katıldı. Tatar, 1974 Barış Harekatı'nda Türk askerinin gelmesi ile adaya barış ve huzur geldiğine dikkat çekerek, "Şu anda KKTC bu barış ortamında, huzur ortamında kendi yoluna devam etmektedir. Ant olsun daha da güçleneceğiz, Doğu Akdeniz'de daha da önemli bir devlet haline geleceğiz" diye konuştu.
'TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ'
Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası anlaşmalar çerçevesinde haklı ve teröre karşı meşru müdafaa olduğunu kaydeden Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin mutlu gününde de zor gününde de yanındayız. Barış Pınarı Harekatı'nda da hep yanında olduk. Ne mutlu bize ki Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hükümetinin bu kararlılığından dolayı şu anda bölgede huzurlu, güvenli ve gerçekten de millet olarak büyük bir başarıya imza attık."
Tatar, daha sonra bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen Tarım ve Gıda Fuarı’na katıldı.
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