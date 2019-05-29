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KKTC Başbakanı Tatar: “Biz bir millet, üç devletiz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2019 14:27 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Azerbaycan heyetini kabulünde yaptığı konuşmada, “Azerbaycan’ı çok seviyoruz, yakın hissediyoruz.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Azerbaycan heyetini kabulünde yaptığı konuşmada, “Azerbaycan’ı çok seviyoruz, yakın hissediyoruz. Biz bir millet, üç devletiz. Azerbaycan ile ilişkilerimizin ve kültürel bağlarımızın gelişmesine önem veriyoruz” dedi.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Azerbaycan Milletvekili, Azeri Avrupa Parlamentosu Üyesi Nagif Hamzayev ve Kıbrıs Azerbaycan Diaspora Merkezi beraberindeki heyeti kabul etti. Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Hamzayev’e heyeti de eşlik etti. KKTC Başbakan Ersin Tatar, Azerbaycan heyetini kabulünün Başbakan olarak yaptığı ilk kabul olduğunu belirterek, bundan şeref duyduğunu söyledi. Azerbaycan Milletvekili Hamzayev de Başbakan Tatar’a başarılar dileyerek tebrik etti, "Yavru vatan için hayırlı olsun" dedi.
Azerbaycan devletinin 101’inci yılını dün kutlandıklarını, bugün de KKTC’de bir kutlama yapacaklarını belirten Hamzayev, Tatar’ı etkinliğe davet etti. Başbakan Ersin Tatar da, bundan şeref duyduklarını belirterek, "Azerbaycan’ı çok seviyoruz, yakın hissediyoruz. Biz bir millet, üç devletiz. Azerbaycan ile ilişkilerimizin ve kültürel bağlarımızın gelişmesine önem veriyoruz. Azerbaycan’ın 101’inci yılını kutlarım" dedi.
Tatar, Türkiye Cumhuriyeti, KKTC ve Azerbaycan’ın hep birlikte mücadeleyle daha güzel günlere kavuşacağına inanç belirterek, şöyle konuştu:
"Dayanışma ve birlik içinde olmamız bizi daha güçlü yapar. Yeni dönemde Anavatan Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkiler daha da iyiye gidecek, gelişecek, güçlenecek.
Yeni dönemde karşılıklı öğrenci, ticaret, siyaset ilişkileriyle yakınlık gelişeceğine inanıyorum. Azerbaycan yetenekli bir halk, yeni yaşında daha da güçlenip halkına hizmet vereceğine inanıyorum. Bu dönemde birbirimize destek olup güçlenmemiz önemli."
Başbakan Tatar, bunun ilk kabulü olduğunu ve çok anlamlı bir ziyaret olduğunu belirterek, bu gece düzenlenecek etkinliğe katılmaya çalışacağını söyledi.

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