KKTC Başbakanı Tatar: "Biz herkesle barış içerisinde olmaya çalıştık"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, daha büyük başarılara hep birlikte imza atacaklarını ifade ederek, "İnsanların refahı, mutluluğu için Türk milleti herkesle barış içerisinde olmuştur. Biz KKTC’de herkesle barış içerisinde olmaya çalıştık" dedi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, bu yıl 6’ncısı düzenlenen "Anamur Tarım ve Gıda Fuarı" açılışına katılmak üzere Mersin’in Anamur ilçesine geldi. Anamur’da yapımı süren iskele ve KKTC Su Temin Projesi kapsamında adaya aktarılan suyun toplandığı Alaköprü Barajı’nda incelemede bulunan Tatar, DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın’dan baraj hakkında bilgi aldı.

Ardından Anamur Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden Tatar, ’Anamur Tarım ve Gıda Fuarı’nın açılışı nedeniyle düzenlenen korteje katıldı.

"Barış içerisinde olmaya çalıştık"

Fuarın açılış töreninde konuşan Tatar, KKTC ile Türkiye’nin birbirine daha çok yakınlaştığını söyledi. Gönül bağının, sevginin, millet bekasının önemine işaret eden Tatar, şöyle devam etti:

"Ne mutlu bize Türk evladıyız, Türk olmaya devam ediyoruz. KKTC’nin huzur içerisinde yaşaması, ekonomisini geliştirmesi, halkımızın bekası sağlıklı ilişkilere bağlıdır. Bu bakımdan bu ziyaretler önemli. Bu yakın ilişkilerimiz daha da yoğunlaşacak ve bizi güzel günler bekliyor. Daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız. İnsanların refahı, mutluluğu için Türk milleti herkesle barış içerisinde olmuştur. Biz KKTC’de herkesle barış içerisinde olmaya çalıştık. Milletçe bizi ezdiler. Ne mutlu bize 1974 Türk askeri garanti anlaşmalarından dolayı yasal haklarıyla geldi. Şu an da KKTC dimdik ayaktadır. Ayakta olmaya devam edecektir."

Türkiye’nin hak ettikleri yaşam noktasında kendilerine güzellikler sunmasının bilincinde olduklarını ifade eden Tatar, Türkiye’nin desteğiyle turizm, eğitim, sanayi ve tarım alanında KKTC halkına ve misafirlerine güzel hizmetler vereceklerini söyledi. Tatar, Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarıyla bölgenin daha da önemli hale geldiğini belirtti.