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KKTC Başbakanı Tatar: "Crans Montana’nın devamı olacak süreçten ortaya bir şey çıkmaz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.08.2019 13:56 | Son Güncelleme

KKTC Başbakan Ersin Tatar, "Crans Montana’nın devamı olacak süreçten ortaya bir şey çıkmaz" dedi.KKTC Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmelerin dikkatlice izlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

KKTC Başbakan Ersin Tatar, "Crans Montana’nın devamı olacak süreçten ortaya bir şey çıkmaz" dedi.
KKTC Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmelerin dikkatlice izlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Sürecin, Kıbrıs Türk halkının kabul edeceği bir noktaya gelmesi gerektiğini, aksi halde bunun müzakeresinin doğru olmayacağını söyleyen Başbakan Tatar, liderler görüşmesini ve Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Başbakan Ersin Tatar, UBP’de gerçekleşen bayramlaşma sırasında liderler görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarını değerlendirdi. Konuyla ilgili değerlendirmeyi daha önce yaptığını anımsatan Başbakan Tatar, “İleride bu bir müzakere sürecine dönüşür mü dönüşmez mi sorusuna cevabım şu anda öyle bir şey görünmediğidir. Belki bir üçlü görüşme olur şeklinde bir değerlendirme olmuştur Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile birlikte ama sonuçta sayın Akıncı da kabul etmiştir ucu açık, sonuç odaklı olmayan, bir müzakere sürecinin, zeminin de olmadığı, Crans Montana’nın devamı olacak şekilde bir görüşme sürecinden pek bir şey ortaya çıkmayacağını, dolayısı ile UBP olarak biz de aynı noktadan bu görüşmenin hayırlı olmayacağı düşüncesinde olduğumuzu söyledik” dedi.
Yaşanan gelişmelerin dikkatlice izlenmesi gerektiğine işaret eden Başbakan Tatar, Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk halkının kabul edeceği bir noktaya gelinmedikten sonra bunun müzakeresinin pek de doğru olmayacağını belirtti.
Başbakan Tatar, “Bizim fevkalade üzerinde durduğumuz bir garantörlük anlaşması vardır ki bu noktada gerçekten Milli Savunma Bakanı Akarın da ifadeleri çok yankı bulmuştur Türkiye’nin garantörlük hakkını sonuna kadar kullanacağı ve Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını gerektiği şekilde koruyacaklarını söylemesi bizim için fevkalade önemli bir açıklamaydı. Tüm bunlar değerlendirildiğine, Rum tarafının ön koşulu olan Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arayışı ile ilgili açıklamalarının müzakere masası için bir ümit teşkil etmediğini UBP açık ve net şekilde belirtti” diye konuştu.

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