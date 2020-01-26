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KKTC Başbakanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefonla taziyelerini iletti

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.01.2020 11:49 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu telefonla arayarak Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle taziyelerini iletti.KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen ve 33 kişinin hayatını kaybettiği 6,8’lik deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu telefonla arayarak Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle taziyelerini iletti.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen ve 33 kişinin hayatını kaybettiği 6,8’lik deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu telefonla arayarak taziyelerini iletti. Başbakan Tatar, görüşmede Kıbrıs Türkü’nün ana vatan Türkiye’deki kardeşlerinin acısını paylaştığını ifade ederek, “Sevinçte olduğu gibi kederde de bir olduğumuz ana vatan Türkiye’ye başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Kıbrıs Türkü her zaman olduğu gibi Türkiye’deki kardeşlerinin yanındadır. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

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