KKTC Başbakanı Tatar: Doğu Akdeniz'deki zenginliklerin paylaşımı masada hallolabilir -2

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili, ''Eğer günün sonunda uzlaşma olacaksa, bu zenginliklerin paylaşılması da hakkaniyete bağlı olarak bir ölçüde masada uzlaşmayla hallolabilir. Eğer konuşma ve görüşme olmazsa, meydan okumayla 'hepsi bizimdir' derlerse, o zaman o iş hiçbir şey olmaz'' dedi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'deki programı kapsamında bugün Konya'ya geldi. Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nce Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'de neler oluyor' adlı konferansa katıldı.

Doğu Akdeniz'de yapılan petrol, doğal gaz ve hidrokarbon arama çalışmalarına değinen Tatar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle KKTC'nin ne kadar önemli bir devlet haline geldiğini belirtti.

Kıbrıs'ta Rum ve Türk halkının eşit haklara sahip olduğunu ifade eden Tatar, enerji kaynakları konusunda bu eşitliğin göz ardı edildiğini kaydederek, şöyle konuştu: