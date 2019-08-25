HABER

KKTC Başbakanı Tatar: Doğu Akdeniz'deki zenginliklerin paylaşımı masada hallolabilir -2

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.08.2019 21:01 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili, ''Eğer günün sonunda uzlaşma olacaksa, bu zenginliklerin paylaşılması da hakkaniyete bağlı olarak  bir ölçüde masada uzlaşmayla hallolabilir.

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili, ''Eğer günün sonunda uzlaşma olacaksa, bu zenginliklerin paylaşılması da hakkaniyete bağlı olarak bir ölçüde masada uzlaşmayla hallolabilir. Eğer konuşma ve görüşme olmazsa, meydan okumayla 'hepsi bizimdir' derlerse, o zaman o iş hiçbir şey olmaz'' dedi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'deki programı kapsamında bugün Konya'ya geldi. Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nce Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'de neler oluyor' adlı konferansa katıldı.

Doğu Akdeniz'de yapılan petrol, doğal gaz ve hidrokarbon arama çalışmalarına değinen Tatar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle KKTC'nin ne kadar önemli bir devlet haline geldiğini belirtti.

Kıbrıs'ta Rum ve Türk halkının eşit haklara sahip olduğunu ifade eden Tatar, enerji kaynakları konusunda bu eşitliğin göz ardı edildiğini kaydederek, şöyle konuştu:

''Nasıl oluyor da iki eşit halkın olduğu Kıbrıs'ta, bu zenginliklerin paylaşımında sadece bir tarafa, Rum halkına söz hakkı veriliyor. Türkiye'nin garantör bir ülke olmasına rağmen nasıl oluyor da sadece Rum halkı hem başka uluslararası şirketlerle, hem başka ülkelerle anlaşma yapıyor. Böylelikle Kıbrıslı Türklerin haklarını ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de uluslararası hukuktan doğan haklarını ihlal ediyorlar. Çünkü deniz hukukuna göre, Doğu Akdeniz'e en uzun sahil şeridi olan Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs'ın kuzeyindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Haliyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi egemenlik hakları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin karasularıyla ilgili bütün bunların örtüşmesiyle bizimde önemli haklarımız vardır. Bu haklara sahip çıkması adına Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yetkili makamların ruhsatlandırma çalışmaları ve bir takım parsellerle hak iddialarımız. Dolasıyla bütün bunlar bir hak meselesidir, mücadele meselesidir."

Tatar, bölgedeki sondaj gemilerinin çalışmasıyla da Türkiye ve KKTC'nin pozisyonunu aldığını belirtti. Doğu Akdeniz'deki zenginliğin masada uzlaşmayla paylaşılabileceğini ifade eden Tatar, ''Doğu Akdeniz'de onlar aramaya devam ediyor. Biz de aramaya devam ediyoruz. Eğer günün sonunda uzlaşma olacaksa, bu zenginliklerin paylaşılması da hakkaniyete bağlı olarak bir ölçüde masada uzlaşmayla hallolabilir. Eğer konuşma ve görüşme olmazsa, meydan okumayla 'hepsi bizimdir' derlerse o zaman o iş hiçbir şey olmaz.'' diye konuştu.

Arkalarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olduğunu belirten Tatar, Doğu Akdeniz'de arama yapılan bölgenin Türkiye ve KKTC'ye çok yakın olduğunu kaydederek, "Elinizin tutacağı kadar yakın mesafede. Doğu Akdeniz'in göl gibi duruşuyla Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ni bu pozisyonda kolay kolay herhalde bu millet hakkını birilerine helal etmez. Dolayısıyla kimse bizi küçümsemesin. Bu bölgede bütün milletler cirit atıyor" dedi.

Tatar, konferansın ardından Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

PARTNERSezen Aksu'nun acı günüSezen Aksu'nun acı günü
Bahçeli'den açıklama: Şehit acımız ağır olsa da...Bahçeli'den açıklama: Şehit acımız ağır olsa da...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl turizmde patlama olacak (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl turizmde patlama olacak (4)

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Son paylaşımına beğeni yağdı

Son paylaşımına beğeni yağdı

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

G-7 zirvesinde İran sürprizi! Trump'tan ilk açıklama

G-7 zirvesinde İran sürprizi! Trump'tan ilk açıklama

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Diğer Haberler
Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Erdoğan'dan net mesaj!

Cumhurbaşkanı Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Davutoğlu, 'terörle mücadele defteri açılırsa' sözüyle neyi kastetti, kimi hedef aldı?

Davutoğlu'nun kimleri kastettiği ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 1,5 yıl içinde bitecek

Erdoğan müjdeyi verdi: 1,5 yıl içinde bitecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.